板橋自強新村辦都更說明會

新北市板橋區自強新村約3.4公頃，有50多年歷史，約850戶，因是有95張建照的特殊社區，多數居民已年邁，居民盼能都更、改善住居，日前市府已開首次都更法令說明會，議員盼市府協助加速都更進行，先協助意見整合後再退場。

都更處表示，自強新村透過議員協助牽線，得知里民有想了解都更的需求，請住都中心到場說明，包括容積率、建蔽率等，也讓民眾了解新北的多元更新政策。說明會上，有民眾認為可以蓋新房子不錯；也有人說自強新村的環境很好，不知有無其他方法改善居住機能。

都更處說，除了都更外，也有針對整建維護提出詢問，像外牆拉皮、增建電梯等，若民眾有意願，可以透過市府去找專家去評估該基地是否可行，不過目前仍在先期評估階段，因為戶數多，若大家都有共識就可分區整合，要達到都更下一步，就要收集到8成比例的意願，後續還會再請住都中心聯絡，再加開說明會。

市議員黃淑君表示，自強新村戶數多，產權較細碎，有住戶擔心都更很難、耗時很久，還是想要先了解細則，雖然有些人會希望可以藉由公辦都更方式協助，但因為該處生活條件好，若住戶意願高，建商可能也有意願來蓋。