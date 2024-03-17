機車定檢通知E化 北市省23萬

北市機車設籍數逾94萬多輛，應排氣定期檢驗約64萬多輛，去年7月起改採全面電子化通知，定檢率僅較前年下滑2.6％，為77.1%，卻省下逾23萬元郵資費。環保局說，今年持續與定檢站合作，也請區里長協助向市民宣導，預期定檢率可達80%。

北市每年花300萬元寄送紙本明信片通知，提醒市民完成機車排氣定檢。響應2050年淨零排放，去年7月起不再寄發紙本通知，全面改採電子化，並透過環保局Line官方帳號「定檢好康愛報報」、環保部「機車E定通」電子郵件與「環境即時通」App推播等多元方式通知。

環保局空汙噪音防制科長邱天安說，新政上路之後，北市去年定檢率77.1%較去年79.7%略微下滑2.6%，但因提前宣告、多元管道通知，相較其他縣市推動經驗，定檢率通常會少8至15%，北市僅2.6%，已經有初步成果。

另外，北市環保局一直以來為了減少民眾受罰，會以10元郵資的平信通知逾期未定檢機車者，若仍未完成，則再寄送52元郵資的雙掛號提醒，費用均大於每張6元的明信片；依照空汙法，未定檢者首次罰鍰500元，逾期6個月者處至少3000元，屆期未改善者最重可註銷車牌。

邱天安說，電子化通知後，紙張用量明顯減少，總寄發件數減少34.3萬多封、郵資費省下23.4萬多元，但減少幅度仍有成長空間，後續會持續與定檢站合作，並請區里長協助宣導，加入「Line官方帳號」通知定檢，今年力拚好友數從現有16.7萬人成長至達21萬人。