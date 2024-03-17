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北市添購YouBike 議員批仍借不到

聯合報／ 記者楊正海／台北報導
YouBike出現無車可借的狀況。圖／聯合報系資料照
YouBike出現無車可借的狀況。圖／聯合報系資料照

北市YouBike前30分鐘免費上路後，今年3月5日單日使用量達歷史新高19萬4883次，較2月單日最高租借次數約成長13%，但議員批，市府去年5月首度增購微笑單車，市民投訴「無車可借」案件不減反增。北市交通局表示，今年已增2600車，動態調整車輛調度。

議員鍾佩玲指出，去年1月、7月及12月市民投訴「無車可借」的案件數，分別是12件、19件及24件，以捷運士林劍潭站2號出口為例，全月每日各時段出現全時段站上無車的案件數，1月、7月及12月分別是0、6及12；發生時間，7月是晚上10點後，12月白天也發生，12月29日從上午10點至下午4點均出現站上無車狀況。

她說，以全月各時段見車率低於50%，即超過一半時間站上無車，1月、7月及12月分別是21、56及60件。各項分時見車率統計資料，都顯示增車及優化調度施行後，無車可借狀況恐更糟。

陳姓民眾表示，可能是最近市府投入的新車增加，過去常見車柱無車可借的情形已經有改善，但偶爾尖峰時間，還是會出現無車借或無柱還；也有民眾說，只希望捷運站出入口、公車站附近，不要出現無車可借，或無車可還的情形。

交通局表示，確實有些站尖峰時需求特別明顯，見車率在此時段會較低，但經過增加車輛後，整體見車率有所提升，如劍潭站2號出口經過投車以及調度的改善後，見車率亦已增至95%。

交通局表示，透過增車及調度，目前整體見車率仍可維持9成以上，交通局已增加2600車，仍會持續監控各站使用量，動態調整車輛調度，若個別站點有特殊尖離峰特性，會改善調度。

北市 捷運 議員

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