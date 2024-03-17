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徐世勲掌北市環局 拚落實淨零條例

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導
台北市環保局長徐世勲透露，北市議員任內因獲贈一只環保杯，養成環保杯不離身習慣，笑說「現在出門沒帶會不安心。」記者林佳彣／攝影
台北市環保局長徐世勲透露，北市議員任內因獲贈一只環保杯，養成環保杯不離身習慣，笑說「現在出門沒帶會不安心。」記者林佳彣／攝影

北市環保局前局長吳盛忠因深坑大火請辭，原客委會主委徐世勲接掌，徐指出，施政將著重在首都的淨零碳排，第一要務就是推動中央已核定的北市淨零排放管理自治條例，將提出北市第1期碳預算、明定各局處責任減碳量等政策，2030年完成減碳300萬噸目標。

行政院今年2月核定「台北市淨零排放管理自治條例」，其中3項條文與中央牴觸未予核定，徐世勲接受本報專訪表示，環保局目前與法務局討論修正內容，將送議會爭取支持，以利於核定後6個月內順利施行。

徐世勲指出，北市2005年迄今減碳222萬噸、減碳率達17.02%，距離達標2030年減碳40%，還有300萬噸要努力，因應自治條例通過後，「台北市氣候變遷因應推動會」原本每季集結全府各局處召開會議，4月起將調整頻率為每月密集開會。

徐世勲指出，環保局作為主責單位，將協助各局處「責任減碳量」，培養淨零永續種子人員，初擬各項淨零、調適子法內容與可達到的減碳量，例如交通局推動綠色運輸、觀傳局則是低碳旅遊、民政局綠色宮廟、產業局降低市場及工商用電、都發局降溫城市、工務局增加碳匯等。

國民黨議員游淑慧表示，前市長柯文哲卸任前提出的淨零排放管理自治條例中，有許多困難目標卻沒規畫具體作法。柯說台電給北市的電力不足，又規畫將公務車、公車全面換成電動車，電力供需出現矛盾。新局長應立即挑出當中較難達成項目，規畫具體可行計畫，避免自治條例難以實現。

民進黨議員何孟樺指出，北市府要達減碳40%，有3點必須加把勁。一是降低自用車比率，去年鼓勵市民搭乘公共運具的「減碳存摺」誘因不足，民間響應情形慘不忍睹；二是各局處應研議擴大新興能源應用；三為降低整體用電量，市府應以身作則，檢討白晝之夜、台北燈節等大型活動的用電量。

民眾黨議員林珍羽說，柯市府不斷推動淨零碳排並發布2050淨零行動白皮書，8萬名公務員持續在這部分努力，行政院核定該自治條例後，應可立即上軌道，不能因換新局長就怠慢時程。徐曾任民代，跨局處溝通不是困難，淨零碳排應由公而私達成目標、首重執行力，考驗蔣市府執行力。

北市 減碳 議員

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