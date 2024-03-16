北市機車排氣定檢通知E化上路半年 去年定檢率僅降2.6%原因曝

北市機車設籍數逾94萬多輛，應排氣定期檢驗約64萬多輛，去年7月起不寄發紙本明信片通知改採全面電子化，以Line官方帳號通知，定檢率因2原因僅較前年下滑2.6％為77.1%，寄發數量也減少34萬多份且省逾23萬元郵資費。環保局說，今年持續與定檢站合作，也請區里長協助向市民宣導，預期定檢率可達80%。

空氣汙染防制法規定，凡領有牌照且出廠滿5年以上的機車，應每年於行車執照原發照月份前1個月至後1個月（共3個月）期間內，至各縣市環保局認可合格的機車排氣定檢站排氣定檢。

北市每年花費300萬元寄送紙本明信片通知，提醒市民完成機車排氣定檢，迄今逾10年；響應2050年淨零排放，去年7月起不再寄發紙本通知，全面改採電子化，並透過環保局Line官方帳號「定檢好康愛報報」、環保部「機車E定通」電子郵件與「環境即時通」App推播共3種多元方式通知。

環保局空汙噪音防制科長邱天安說，部分市民習慣收到紙本通知再去定檢，環保局為推動減紙減碳並養成民眾自主前往，而採全面電子化通知。

邱天安分析，新政上路後，北市去年定檢率77.1%較去年79.7%略微下滑2.6%，但因提前宣告、多元管道通知，相較其他縣市推動經驗的定檢率減少8至15%，北市僅2.6%，已有初步成果，預期今年可望達到80%。

另外，北市環保局一直以來為了減少民眾受罰，會以10元郵資的平信通知逾期未定檢機車者，若仍未完成，則再寄送52元郵資的雙掛號提醒，費用均大於每張6元的明信片；依照空汙法，未定檢者首次罰鍰500元，逾期6個月仍未者處至少3000元，屆期未改善者最重可註銷車牌。

邱天安說，電子化通知後，因涉及裁罰處分，去年雙掛號寄出4.8萬多封，數量確實比前年1.8萬封多，整體而言，紙張用量明顯減少，總寄發件數減少34.3萬多封、郵資費省下23.4萬多元，但減少幅度仍有成長空間。