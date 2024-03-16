快訊

波音747寫下航空奇蹟 華航貨機曾是超強金雞母

福原愛突和解江宏傑？業界人士曝「真實內幕」：有2大關鍵原因

北市機車排氣定檢通知E化上路半年 去年定檢率僅降2.6%原因曝

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市機車排氣定檢通知去年7月起全面改採電子化，不再寄發紙本明信片通知。記者林佳彣／攝影
北市機車排氣定檢通知去年7月起全面改採電子化，不再寄發紙本明信片通知。記者林佳彣／攝影

北市機車設籍數逾94萬多輛，應排氣定期檢驗約64萬多輛，去年7月起不寄發紙本明信片通知改採全面電子化，以Line官方帳號通知，定檢率因2原因僅較前年下滑2.6％為77.1%，寄發數量也減少34萬多份且省逾23萬元郵資費。環保局說，今年持續與定檢站合作，也請區里長協助向市民宣導，預期定檢率可達80%。

空氣汙染防制法規定，凡領有牌照且出廠滿5年以上的機車，應每年於行車執照原發照月份前1個月至後1個月（共3個月）期間內，至各縣市環保局認可合格的機車排氣定檢站排氣定檢。

北市每年花費300萬元寄送紙本明信片通知，提醒市民完成機車排氣定檢，迄今逾10年；響應2050年淨零排放，去年7月起不再寄發紙本通知，全面改採電子化，並透過環保局Line官方帳號「定檢好康愛報報」、環保部「機車E定通」電子郵件與「環境即時通」App推播共3種多元方式通知。

環保局空汙噪音防制科長邱天安說，部分市民習慣收到紙本通知再去定檢，環保局為推動減紙減碳並養成民眾自主前往，而採全面電子化通知。

邱天安分析，新政上路後，北市去年定檢率77.1%較去年79.7%略微下滑2.6%，但因提前宣告、多元管道通知，相較其他縣市推動經驗的定檢率減少8至15%，北市僅2.6%，已有初步成果，預期今年可望達到80%。

另外，北市環保局一直以來為了減少民眾受罰，會以10元郵資的平信通知逾期未定檢機車者，若仍未完成，則再寄送52元郵資的雙掛號提醒，費用均大於每張6元的明信片；依照空汙法，未定檢者首次罰鍰500元，逾期6個月仍未者處至少3000元，屆期未改善者最重可註銷車牌。

邱天安說，電子化通知後，因涉及裁罰處分，去年雙掛號寄出4.8萬多封，數量確實比前年1.8萬封多，整體而言，紙張用量明顯減少，總寄發件數減少34.3萬多封、郵資費省下23.4萬多元，但減少幅度仍有成長空間。

他表示，後續會持續與定檢站合作，並請區里長協助宣導，加入Line官方帳號通知定檢，今年目標力拚好友數從現有16.7萬人成長至達21萬人。

領有牌照且出廠滿5年以上的機車應每年進行排氣定期檢驗。圖／台北市環保局提供
領有牌照且出廠滿5年以上的機車應每年進行排氣定期檢驗。圖／台北市環保局提供

北市 空氣汙染

延伸閱讀

屏東中北部空氣品質昨亮紅燈 環保局稽查5件違規告發開罰

「沒帶環保杯會不安心」 徐世勲接掌北市環保局長曝不解之緣

北市某國中爆衝突事件！學生持美工刀追逐同學 校方證實當下已制止

北市議員陳重文涉貪200萬交保 北檢將提抗告

相關新聞

「沒帶環保杯會不安心」 徐世勲接掌北市環保局長曝不解之緣

環保局前局長吳盛忠因深坑大火請辭，原客委會主委徐世勲接掌，上任半個月，馬不停蹄視察、了解局務，儘管忙碌卻充滿衝勁，直言環...

北市機車排氣定檢通知E化上路半年 去年定檢率僅降2.6%原因曝

北市機車設籍數逾94萬多輛，應排氣定期檢驗約64萬多輛，去年7月起不寄發紙本明信片通知改採全面電子化，以Line官方帳號...

龍年主燈移北大特區 區長曝點燈在下周

2024新北燈會在本月3日結束，其中最吸睛的龍年主燈已移至新北市北大特區內的萬坪公園，目前外觀已安裝完成，南園里長李培鈺...

318太陽花學運十周年集會 警方公布立法院旁交通管制圖

台北市中正區濟南路一段立法院群賢樓前，3月18日周一上午8時至晚上10時，經濟民主連合智庫等團體舉辦「318十周年」申准...

見證台灣工業史…劉青和故居修繕 年底展新貌

台北市杭州南路一段75號的日式宿舍，是台灣第一位留德化工博士劉青和的官邸，登錄為歷史建築，因屋齡約80年已老舊，文化局媒...

樹林蓋社宅 民代憂交通黑暗期

新北市府日前通過國家住都中心提案的樹林「樹德安居」社宅案都審大會，總面積達0.85公頃，共提供591戶，預計2027年完...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。