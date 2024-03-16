318太陽花學運十周年集會 警方公布立法院旁交通管制圖
台北市中正區濟南路一段立法院群賢樓前，3月18日周一上午8時至晚上10時，經濟民主連合智庫等團體舉辦「318十周年」申准集會活動，活動預計18時30分開始，21時30分結束。轄區中正一警分局針對周邊路段，規劃交通疏導管制勤務。
10年前3月18日發生學生占領立法院，阻擋服貿條例闖關，誕生「太陽花學運」，由經濟民主連合智庫召集人賴中強、公民陣線等人與團體，舉行318學運10周年活動，希望紀念學運帶給台灣社會的意義。
警方指出，18日交通管制，濟南路一段：中山南路(不含)至林森南路(不含)往西方向全線車道及往東方向內側1線道，上午10時開始實施管制，禁止車輛通行（視交通狀況提早或延後管制）。
警方表示，為維護活動交通秩序與安全，將視現場集會、交通狀況及人數擴大交通管制範圍；駕駛人行經管制路段請配合減速慢行，並應遵守員警指揮疏導，以確保行車安全與順暢。有關集會活動交通管制措施，也將隨時提供警廣等電台插播路況報導。
中正一分局特別籲請駕駛人隨時收聽路況報導，提前改道行駛，避開管制路段，不要任意違規停車，以免增加管制區周邊道路車流延滯，耽誤行車時間，共同維護交通順暢與安全。
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