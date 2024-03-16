快訊

波音747寫下航空奇蹟 華航貨機曾是超強金雞母

福原愛突和解江宏傑？業界人士曝「真實內幕」：有2大關鍵原因

318太陽花學運十周年集會 警方公布立法院旁交通管制圖

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導
318十周年舉行集會活動，轄區中正一分局舉行交通管制。記者廖炳棋/翻攝
318十周年舉行集會活動，轄區中正一分局舉行交通管制。記者廖炳棋/翻攝

台北市中正區濟南路一段立法院群賢樓前，3月18日周一上午8時至晚上10時，經濟民主連合智庫等團體舉辦「318十周年」申准集會活動，活動預計18時30分開始，21時30分結束。轄區中正一警分局針對周邊路段，規劃交通疏導管制勤務。

10年前3月18日發生學生占領立法院，阻擋服貿條例闖關，誕生「太陽花學運」，由經濟民主連合智庫召集人賴中強、公民陣線等人與團體，舉行318學運10周年活動，希望紀念學運帶給台灣社會的意義。

警方指出，18日交通管制，濟南路一段：中山南路(不含)至林森南路(不含)往西方向全線車道及往東方向內側1線道，上午10時開始實施管制，禁止車輛通行（視交通狀況提早或延後管制）。

警方表示，為維護活動交通秩序與安全，將視現場集會、交通狀況及人數擴大交通管制範圍；駕駛人行經管制路段請配合減速慢行，並應遵守員警指揮疏導，以確保行車安全與順暢。有關集會活動交通管制措施，也將隨時提供警廣等電台插播路況報導。

中正一分局特別籲請駕駛人隨時收聽路況報導，提前改道行駛，避開管制路段，不要任意違規停車，以免增加管制區周邊道路車流延滯，耽誤行車時間，共同維護交通順暢與安全。

交通管制 太陽花學運

延伸閱讀

國會電梯屢遭戲稱「大怒神」！韓國瑜親自視察每台穩定度 體驗感想曝光

立法院會開天窗 民眾黨立委：韓國瑜對議事尚未熟稔

南橫桃源高中部落路段整修2周 間歇管制每小時開放10分

藍智庫董監事改選 朱立倫：改革不易願扮黑臉

相關新聞

「沒帶環保杯會不安心」 徐世勲接掌北市環保局長曝不解之緣

環保局前局長吳盛忠因深坑大火請辭，原客委會主委徐世勲接掌，上任半個月，馬不停蹄視察、了解局務，儘管忙碌卻充滿衝勁，直言環...

北市機車排氣定檢通知E化上路半年 去年定檢率僅降2.6%原因曝

北市機車設籍數逾94萬多輛，應排氣定期檢驗約64萬多輛，去年7月起不寄發紙本明信片通知改採全面電子化，以Line官方帳號...

龍年主燈移北大特區 區長曝點燈在下周

2024新北燈會在本月3日結束，其中最吸睛的龍年主燈已移至新北市北大特區內的萬坪公園，目前外觀已安裝完成，南園里長李培鈺...

318太陽花學運十周年集會 警方公布立法院旁交通管制圖

台北市中正區濟南路一段立法院群賢樓前，3月18日周一上午8時至晚上10時，經濟民主連合智庫等團體舉辦「318十周年」申准...

見證台灣工業史…劉青和故居修繕 年底展新貌

台北市杭州南路一段75號的日式宿舍，是台灣第一位留德化工博士劉青和的官邸，登錄為歷史建築，因屋齡約80年已老舊，文化局媒...

樹林蓋社宅 民代憂交通黑暗期

新北市府日前通過國家住都中心提案的樹林「樹德安居」社宅案都審大會，總面積達0.85公頃，共提供591戶，預計2027年完...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。