聽新聞
test
0:00 / 0:00

萬金杜鵑花屋 大安森林公園看得到

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導
昨雖有飄雨，但仍有民眾至大安森林公園賞杜鵑。記者江婉儀／攝影
昨雖有飄雨，但仍有民眾至大安森林公園賞杜鵑。記者江婉儀／攝影

杜鵑花季開跑，新北今年有13組藝術家團隊與萬金地區在地花農合作，以培育杜鵑的溫室為布展主體，打造杜鵑花屋。其中8座作品已在台北大安森林公園，與台北杜鵑花季共同展出至24日。新北農業局表示，盼讓大家知道萬里及金山區是全台最大、品質最好產區。

此次到大安森林公園展出的藝術家作品，包含LoLA CINEMA影像工作室以杜鵑花農視角所創作的「我們的日常」、長欣花樹團隊利用北海岸的海洋廢棄物打造「夢想飛行船」等。

其中，在萬里展區大獲好評的作品「我們的日常」，運用台交杜鵑、西洋杜鵑、平戶杜鵑、萬里小玫瑰、烏來杜鵑及花農柳枝芳自行雜交的新品種杜鵑等，以杜鵑花農的主觀視角呈現栽培、呵護杜鵑花的悉心過程及記錄花農日常。

新北農業局長李玟表示，萬里及金山區杜鵑花種植規模達30公頃，培養出的杜鵑花遠近馳名，市府推動13組藝術家團隊與萬里、金山在地花農聯手，在萬里觀光公園、瑪鋉運動公園及4處花農苗圃，打造13座特色杜鵑花屋，歡迎民眾前往欣賞。

大安森林公園 杜鵑花 萬里

延伸閱讀

每次窯燒都是一次風險 當代瓷繪藝術家徐瑞芬台南辦展

不用跑萬里 8座萬金杜鵑花屋在大安森林公園展出

「台北花伴野餐」3/16大安森林公園登場 限量野餐墊、環保餐具組好禮相贈

中正橋新北往台北方向 16日改往新橋通行

相關新聞

見證台灣工業史…劉青和故居修繕 年底展新貌

台北市杭州南路一段75號的日式宿舍，是台灣第一位留德化工博士劉青和的官邸，登錄為歷史建築，因屋齡約80年已老舊，文化局媒...

樹林蓋社宅 民代憂交通黑暗期

新北市府日前通過國家住都中心提案的樹林「樹德安居」社宅案都審大會，總面積達0.85公頃，共提供591戶，預計2027年完...

明祭祀接駁車啟動 新北公墓路口23日起交管

清明節將至，新北市共192座公墓、19座納骨塔，今起陸續啟動共140處清明祭祀服務站及34條接駁專車路線。民政局表示，2...

北市老屋活化 外界憂太過商業

台北市推動「老房子文化運動2.0」，為增加誘因吸引民間投入保留市內具文化歷史的古厝，計畫以修繕費抵免租金。對於外界擔憂活...

萬金杜鵑花屋 大安森林公園看得到

杜鵑花季開跑，新北今年有13組藝術家團隊與萬金地區在地花農合作，以培育杜鵑的溫室為布展主體，打造杜鵑花屋。其中8座作品已...

汐止江北里辦發票換小提燈 募6百張發票捐華山

辦活動也不忘隨手做愛心，汐止區的江北里在上個月舉辦元宵慶祝活動，只要捐發票就送燈籠，而全數發票做愛心，捐給華山基金會，幫助獨居長輩，活動結束也開箱，並且請志工協助整理，算一算，這次募集了六百多張的愛心發票。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。