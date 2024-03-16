萬金杜鵑花屋 大安森林公園看得到

杜鵑花季開跑，新北今年有13組藝術家團隊與萬金地區在地花農合作，以培育杜鵑的溫室為布展主體，打造杜鵑花屋。其中8座作品已在台北大安森林公園，與台北杜鵑花季共同展出至24日。新北農業局表示，盼讓大家知道萬里及金山區是全台最大、品質最好產區。

此次到大安森林公園展出的藝術家作品，包含LoLA CINEMA影像工作室以杜鵑花農視角所創作的「我們的日常」、長欣花樹團隊利用北海岸的海洋廢棄物打造「夢想飛行船」等。

其中，在萬里展區大獲好評的作品「我們的日常」，運用台交杜鵑、西洋杜鵑、平戶杜鵑、萬里小玫瑰、烏來杜鵑及花農柳枝芳自行雜交的新品種杜鵑等，以杜鵑花農的主觀視角呈現栽培、呵護杜鵑花的悉心過程及記錄花農日常。

新北農業局長李玟表示，萬里及金山區杜鵑花種植規模達30公頃，培養出的杜鵑花遠近馳名，市府推動13組藝術家團隊與萬里、金山在地花農聯手，在萬里觀光公園、瑪鋉運動公園及4處花農苗圃，打造13座特色杜鵑花屋，歡迎民眾前往欣賞。