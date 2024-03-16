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北市老屋活化 外界憂太過商業

聯合報／ 記者邱書昱／台北報導
文化局副局長田瑋（中）表示，北市已有27處公有文化資產透過「老房子文化運動」引進資源。記者邱書昱／攝影
文化局副局長田瑋（中）表示，北市已有27處公有文化資產透過「老房子文化運動」引進資源。記者邱書昱／攝影

台北市推動「老房子文化運動2.0」，為增加誘因吸引民間投入保留市內具文化歷史的古厝，計畫以修繕費抵免租金。對於外界擔憂活化後都是商業利用，市府文化局表示，政府資源有限，引入民力就會有商業需求，管理機關與得標團隊簽約後，會規定部分空間設置歷史介紹及空間推廣，兼顧文史意義。

文化局盤點，青田街、溫州街等處就有許多高階將領或是大學教授等宿舍，約1、200棟，多為公家機關所有。

市府表示，台北市老屋重新利用蔚為風尚，推動「老房子文化運動」要扮演媒合角色，讓有意申請的單位可透過文化局諮詢協助，或自行委外廠商施作，以市內學校為例，已經有30多棟自行委外。

為提高民間參與誘因，「老房子文化運動2.0」以修繕費用抵免租金。田瑋舉例，昨天動工的杭州南路老宅，廠商投入3千萬元修繕，若未來租金每月15萬元，一年租金約180萬元，10幾年就能折抵完畢。

國民黨市議員秦慧珠認為，修繕古宅動輒千萬元起跳，市府沒有大筆的資源，透過民間企業攜手整修，再交由企業經營，不少修繕後的房屋經營簡餐、咖啡廳、畫廊等，也保留歷史的記憶，「說真的要靠簡餐或門票等，把幾千萬元賺回來很困難。」

秦慧珠也表示，如何在保留原始風貌和過於商業化之間取捨，有賴文化局加強溝通，避免修繕過後，內裝被改得失去原本歷史記憶的味道。

民進黨市議員何孟樺說，計畫立意良善，提醒要注意民間熱度逐步調整，以兼顧商業發展及民眾的文化參與，除了老房子活化後的命名、行銷手段應避免誤導原場域的用意，若以修繕費抵租金，市府要嚴格監管修繕費的合理性，防止濫用資源和違法行為。

文化局強調，管理機關與得標團隊簽約後，後續提修復及再利用計畫中，對於商業行為比例並無限制，但有規定需有一部分空間設置歷史介紹及空間推廣。

房子 文化局 運動

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