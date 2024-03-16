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見證台灣工業史…劉青和故居修繕 年底展新貌

聯合報／ 記者邱書昱／台北報導
台北市杭州南路一段75號的日式宿舍劉青和故居昨動工修繕，預計年底完工。記者邱書昱／攝影
台北市杭州南路一段75號的日式宿舍劉青和故居昨動工修繕，預計年底完工。記者邱書昱／攝影

北市杭州南路一段75號的日式宿舍，是台灣第一位留德化工博士劉青和的官邸，登錄為歷史建築，因屋齡約80年已老舊，文化局媒合民間廠商投注3千萬修復再利用昨開工，預計年底完工。文化局副局長田瑋表示，北市已有27處公有文化資產透過「老房子文化運動」引進資源，盼續推廣合作，未來每年平均修繕5處。

這棟建物建於1940至1945年間，後來因劉青和任職台灣省工業試驗所所長，配給作為宿舍。劉還曾任台灣省建設廳樟腦局副局長、政府參議，經濟部國貿局顧問任內退休，是見證台灣工業史的重要人物。

田瑋表示，劉青和故居在2008年登錄為歷史建築，建築形式為和洋折衷，結構與空間配置雖為傳統日式住宅，但外貌非日式木造雨淋板外牆，而以磚壁取代。

裝飾細節增加現代主義風格，房屋入口及窗戶牛腿飾的設計為建物增添藝術性，調查期間，在原件木材上發現留有當時工匠的編號系統墨跡，屋架中脊更發現具祈福意義的竣工幣串。

工程以修復老屋原貌與展現和洋折衷式建築為主，文化局表示，老宅將結合文化導覽、人文講座、街廓走讀、餐飲服務，推廣樟腦、工業、文化融合、台北大空襲等主題。

田瑋說，北市有1、200棟相似的大學教授或中高階將領宿舍，正積極推動「老房子文化運動」，不少學校見成效，自行委外整修，約30多棟，盼透過與民間合力，將具歷史價值房屋活化。

北市 文化局 歷史建築

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