樹林蓋社宅 民代憂交通黑暗期

新北市府日前通過國家住都中心提案的樹林「樹德安居」社宅案都審大會，總面積達0.85公頃，共提供591戶，預計2027年完工。由於鄰近捷運萬大線工區，綠營議員擔憂同時施工恐進入交通黑暗期；藍營議員則說，社宅興建速度及數量總供不應求，盼市府解決。

「樹德安居」社宅位於樹林區大安路與文化街交岔路口，鄰近未來捷運萬大線LG16站，周邊交通及生活機能便利，基地總面積約0.85公頃分A、B兩基地，建築量體規畫地下3層、地上14層。

新北市城鄉局長黃國峰表示，樹德安居社區建物棟距達4公尺，停車及集會空間也開放周邊里民租用，建築物呼應樹林大同山系美景，並設有17處的空中露台花園，期帶給市民永續安居。

不過基地鄰近捷運萬大線，若工程同時施工，恐造成交通堵塞。市議員廖宜琨表示，社宅興建樂觀其成，但後續該地區將面臨社宅興建及捷運工程期程重疊，且施工期較長，勢必會影響民眾生活品質。

廖宜琨說，應審慎進行交通衝擊影響評估，確實規畫因應作為，以降低各種民生影響及維護用路安全。另有鑑於近期工安事件頻傳，廖說，相關單位要特別注意鄰損及工地安全性監督，事先防範絕對重於事後檢討。

廖宜琨表示，未來該區段捷運規畫以高架型式，後續通車後，勢必會有噪音的問題，僅依賴捷運隔音設施，不見得能完全隔絕噪音，社會住宅興建時，一定要納入考量，慎選建材。

市議員洪佳君表示，看到樹德安居社宅通過都審絕對支持，但社宅興建速度及數量總是供不應求，民眾滿懷希望參與抽籤，但僧多粥少，多數民眾以失望收場，現今社會年輕人買不起房子的問題，政府應以更多元更全面方式協助，幫助年輕人安心成家，也是解決少子化問題的重要關鍵。

樹林區王姓居民認為，新北社宅傳出下包廠商領不到錢、居民賴著不走等問題，盼政府能注意避免出現此狀況。另一名林姓居民則說，希望市府能有相關措施，提前因應可能出現的交通黑暗期。