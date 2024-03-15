汐止江北里辦發票換小提燈 募6百張發票捐華山

辦活動也不忘隨手做愛心，汐止區的江北里在上個月舉辦元宵慶祝活動，只要捐發票就送燈籠，而全數發票做愛心，捐給華山基金會，幫助獨居長輩，活動結束也開箱，並且請志工協助整理，算一算，這次募集了六百多張的愛心發票。

汐止江北里舉辦的慶元宵活動，當天里公處不但準備了三種口味的鹹甜湯圓應景，還有捐發票換燈籠，這次結合里內的汐農幼兒園，當天一早小朋友帶著發票來活動中心，兩張發票換可愛小提燈還能做愛心，現場好熱鬧，而這些投進箱子裡的發票也全數捐給華山基金會，幫助獨居長輩。活動結束後，里長謝祚敏也再度邀集志工到活動中心集合，並且請來受贈單位華山基金會，進行開箱，將裡頭的發票都拿出來整理。

江北里長謝祚敏說，在上個月辦慶元宵活動的時候，有愛心捐發票送燈籠的活動，現在就是將發票整理，全數捐給華山基金會，這是募集里內幼兒園跟里民的愛心善事。

將發票全都倒在桌上，接著里長、志工們開始整理，數一數，這次江北里關懷弱勢捐發票慶元宵節活動，總共收集了600多張的發票，華山基金會也頒發感謝狀表示感謝。

華山基金會汐止站長魏莛恩表示，很感謝江北里捐贈愛心發票給華山基金會，那華山基金會汐止天使站每週一三五早上都有固定的訪視車到獨居長輩家中到宅服務，也歡迎大家有興趣的話，可以加入義工行列，還有就是積少成多、積沙成塔，順手捐發票，說不定一張發票就可以為一個家庭一位獨居長輩帶來希望。