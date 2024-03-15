快訊

路邊醉吻女軍人！特勤少將謝靜華遭停職 移送監察院懲戒審查

蘋果iOS 17.4更新後Siri變超笨？網氣：導航回家它卻回「Siri在的地方就是家」

汐止江北里辦發票換小提燈 募6百張發票捐華山

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區的江北里舉辦元宵慶祝活動，只要捐發票就送燈籠，這次募集了六百多張的愛心發票捐給華山基金會。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區的江北里舉辦元宵慶祝活動，只要捐發票就送燈籠，這次募集了六百多張的愛心發票捐給華山基金會。 圖／觀天下有線電視提供

辦活動也不忘隨手做愛心，汐止區的江北里在上個月舉辦元宵慶祝活動，只要捐發票就送燈籠，而全數發票做愛心，捐給華山基金會，幫助獨居長輩，活動結束也開箱，並且請志工協助整理，算一算，這次募集了六百多張的愛心發票。

汐止江北里舉辦的慶元宵活動，當天里公處不但準備了三種口味的鹹甜湯圓應景，還有捐發票換燈籠，這次結合里內的汐農幼兒園，當天一早小朋友帶著發票來活動中心，兩張發票換可愛小提燈還能做愛心，現場好熱鬧，而這些投進箱子裡的發票也全數捐給華山基金會，幫助獨居長輩。活動結束後，里長謝祚敏也再度邀集志工到活動中心集合，並且請來受贈單位華山基金會，進行開箱，將裡頭的發票都拿出來整理。

江北里長謝祚敏說，在上個月辦慶元宵活動的時候，有愛心捐發票送燈籠的活動，現在就是將發票整理，全數捐給華山基金會，這是募集里內幼兒園跟里民的愛心善事。

將發票全都倒在桌上，接著里長、志工們開始整理，數一數，這次江北里關懷弱勢捐發票慶元宵節活動，總共收集了600多張的發票，華山基金會也頒發感謝狀表示感謝。

華山基金會汐止站長魏莛恩表示，很感謝江北里捐贈愛心發票給華山基金會，那華山基金會汐止天使站每週一三五早上都有固定的訪視車到獨居長輩家中到宅服務，也歡迎大家有興趣的話，可以加入義工行列，還有就是積少成多、積沙成塔，順手捐發票，說不定一張發票就可以為一個家庭一位獨居長輩帶來希望。

愛心 發票 華山基金會

延伸閱讀

汐止養護中心疑似瓦斯爆炸 1女左手左腳一度燙傷送醫

捷運施工要10年 汐止中興里盼機車格先規劃

汐止婦女大學首次開課 學員練瑜珈伸展身心靈

防腸病毒傳染 汐止北山里共餐改包便當更衛生

相關新聞

北市圖2023借閱排行榜出爐 台北人最愛韓國作家這本書

2023年台北市立圖書館總館藏量871萬1654冊，另有71萬4027冊電子書及電子雜誌。北市圖公布「2023台北閱讀力...

汐止江北里辦發票換小提燈 募6百張發票捐華山

辦活動也不忘隨手做愛心，汐止區的江北里在上個月舉辦元宵慶祝活動，只要捐發票就送燈籠，而全數發票做愛心，捐給華山基金會，幫助獨居長輩，活動結束也開箱，並且請志工協助整理，算一算，這次募集了六百多張的愛心發票。

郵遞幸福關懷列車開進石門區 民生物資送到心坎裡

中華郵政壽險處的『郵遞幸福 關懷列車』近來開進新北市石門區，帶來民生必需品的白米、洗衣精以及環保衛生紙等物資，要捐贈給區公所與社福機構。而在地深耕的社福機構則是相當感謝中華郵政的善心以及挑選物資的用心，讓物資送到心坎裡，弱勢家戶不再需要為生活必需品的缺乏而感到憂心。

瑞芳深澳路道路、門面優化 要投入千萬元改善

瑞芳區通往深澳漁港的主要道路深澳路年久失修，且路口現況車道配置不佳，不利行車安全及大車轉入，加上未設置人行道，造成人車爭道等危險情形，國家前瞻計畫預計投入千萬元經費改善，並舉行地方說明會，初步說明工程計畫並聽取地方的聲音，盼能兩全其美。

修復老房！議員籲兼顧歷史商業 文化局：規範介紹空間

對於台北市文化局推動的「老房子文化運動」，藍綠議員認為，修繕費用龐大，市府難以負擔，借助民間力量是立意良善，但也要在得標...

北市玉成抽水站周邊現油汙異味 環局急設吸油棉索防堵入基隆河

台北市環保局今早接獲民眾反映，松山區玉成抽水站附近的松河街與中坡北路加蓋水圳有不明油氣異味，立即派員前往，到場發現些許油...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。