郵遞幸福關懷列車開進石門區 民生物資送到心坎裡

中華郵政壽險處的『郵遞幸福 關懷列車』近來開進新北市石門區，帶來民生必需品的白米、洗衣精以及環保衛生紙等物資，要捐贈給區公所與社福機構。而在地深耕的社福機構則是相當感謝中華郵政的善心以及挑選物資的用心，讓物資送到心坎裡，弱勢家戶不再需要為生活必需品的缺乏而感到憂心。

中華郵政股份有限公司壽險處副處長楊麗芬說，不久前才結束在石門區石門洞的淨灘活動，不過中華郵政期待所發揮的企業社會責任可以更全面一些，除了環境的守護，偏鄉的關懷也不能少，因此也帶來了民生必需品等物資，要來關懷石門區的弱勢家戶。

石門區長曾明華表示，感謝中華郵政對於台灣最北端的石門區不論是環境與弱勢家戶的守護及用心，讓偏鄉的民眾內心充滿溫暖，而這批『郵遞幸福 關懷列車』所帶來的物資，公所也將會盡快媒合到需要的民眾手中，期待在社會各企業的幫助下，弱勢家戶不僅是能感受到溫暖，更不再需要為民生物資而煩惱。

而受贈的社福機構新生活社會福利發展促進會與華山基金會則給予回饋，直說每到案主家中訪視，都會感嘆偏鄉物資送達不易，加上社會善心多數捐贈罐頭、調理包等物品，這次中華郵政壽險處挑選白米與實用的洗衣精、衛生紙實在是送到心坎裡，讓弱勢家戶不再需要為物資的缺乏苦惱，社福機構也不需要為物資的添購而奔波。