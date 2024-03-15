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基北北桃交流平台聚焦跨域合作 要讓四市民眾不受行政界限束縛

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
北台灣4縣市「基北北桃合作交流平台」會議下午登場，四位市長謝國樑（左起）、侯友宜、蔣萬安、張善政，分別展示代表各縣市的農特產品、市徽及會議主軸「打造幸福生活圈」、「淨零碳排新生活」、「對自己好 對地球更好」和「跨域合作零距離」的手牌合影，宣示共同打造四縣市共同生活圈。記者黃義書／攝影
北台灣4縣市「基北北桃合作交流平台」會議下午登場，四位市長謝國樑（左起）、侯友宜、蔣萬安、張善政，分別展示代表各縣市的農特產品、市徽及會議主軸「打造幸福生活圈」、「淨零碳排新生活」、「對自己好 對地球更好」和「跨域合作零距離」的手牌合影，宣示共同打造四縣市共同生活圈。記者黃義書／攝影

基北北桃四縣市合作交流平台會議下午在台北市晶華酒店登場。台北市長蔣萬安、基隆市長謝國樑、桃園市長張善政、新北市長侯友宜一同出席，聚焦在「氣候變遷因應及調適」。蔣萬安盤點四縣市共計合作103案，網羅交通、藝文、防災到社安等主題，盼能落實照顧到四縣市的市民。

蔣萬安致詞提到，合作的103案中，有幾項較特別，像南港汐止自行車道2025年完成串接，方便市民不須再繞道；北市圖書館與桃園市圖書館推出一卡通用，兩邊市民能夠以一張卡享受書香。另外，四縣市綠色旅遊景點、街頭藝人證照整合等都有成果。

蔣萬安表示，今年主題聚焦在交通減碳存摺、氣候變遷，以及1200都會通，都是在減碳上出力；消防組的部分則是跨縣市的潛勢災害區，像是近期的大火濃煙案，以及兒虐防治等。

緊接著由謝國樑致詞，他說，基隆推動電動機車使用率，促進淨零碳排放轉型，從3月29日起，基隆市政府加碼補助電動機車方案，不僅讓青年朋友免費把電動機車騎回家，更祭出月資費最低只要0元、汰舊換新領取一萬元獎勵金等計畫。

張善政致詞時說，合作交流成立一年多，要讓四縣市的市民感受不到行政界限束縛，桃園以發展基礎建設的交通為例，現在僅有中央興建的桃園機場，另一條則是在努力拓展，而且桃園的工地多，會有揚塵問題，透過空氣影像偵測等系統，借助人工智慧灑水、努力將人工智慧、數位治理融入裡頭，尤其桃園是最大工業城，盼透過四縣市交流平台借鏡，分享寶貴經驗。

侯友宜致詞表示，103件的合作方案完成了33件、70件正在努力，但是透過不斷得進步前行，新北市作為串接台北市、基隆市和桃園市的中繼站，捷運萬大中和樹林線、民生汐止線等，都要一起合作，尤其是1200都會通使用率高，未來持續合作推出便民、利民政策。

侯友宜 張善政 蔣萬安 謝國樑

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