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基北北桃四首長再次聯手 打造淨零碳排生活圈

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
基隆市長謝國樑（左起）、新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安與桃園市長張善政，宣示打造四縣市共同生活圈。記者黃義書／攝影
基隆市長謝國樑（左起）、新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安與桃園市長張善政，宣示打造四縣市共同生活圈。記者黃義書／攝影

基北北桃4縣市去年成立合作交流平台，今天下午再舉行第二次首長會議。繼去年推出1200交通月票後，今年由輪值主辦的台北市以「氣候變遷因應及調適」為主軸，設定共同議題，提出8項合作方案，同時針對具跨域影響潛勢災害，建立通報機制，期望將共享資源最優化，讓平台發揮最大效益。

基隆市長謝國樑、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政與會，分別展示代表各縣市的農特產品、市徽。4位首長手拿「打造幸福生活圈」、「淨零碳排新生活」、「對自己好 對地球更好」和「跨域合作零距離」標語合影，宣示共同打造四縣市共同生活圈。

基隆市長謝國樑（右起）、新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安與桃園市長張善政，下午出席市長層級會議。記者黃義書／攝影
基隆市長謝國樑（右起）、新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安與桃園市長張善政，下午出席市長層級會議。記者黃義書／攝影

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