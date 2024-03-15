基北北桃平台登場 雙北聚焦兒虐提方案

基北北桃四縣市合作交流平台會議下午在台北市晶華酒店登場。針對外界最關注的剴剴虐童案件，台北市長蔣萬安表示，北市推出7+1守護政策，新北市長侯友宜說，相信雙北完成報告後，能讓四縣市共同守護孩童安全，並以經驗向中央溝通，讓服務、法制面完備。

今天會議中，蔣萬安、侯友宜及基隆市長謝國樑、桃園市長張善政均出席。對於兒虐案，蔣萬安致詞表示，北市提出7+1守護政策，包含建立共同防治網絡，委託方、受託方、保母轄管方的共訪機制，才能讓社工有多方角度判斷也減輕壓力，若當緊急事件發生時，能共享資訊、通報。

另外，特殊家境孩童在出養後、收養前的中繼安置保母收托，也會比照寄養家庭，在考核評鑑、訓練標準等一致。

蔣萬安說，北市會積極規畫建立家長推薦的保母平台，能夠針對優質保母資訊的共享，保母在中心也能透過諮商、共享訊息、減輕壓力。同時，家醫落實推動，地方政府也會有具體討論。

侯友宜說，雙北會不斷反省檢討，北市提出7+1守護政策，強化社工訪視及危險辨識能力，相信會議結束後，四縣市能夠共同守護孩童安全，並以經驗和中央充分溝通，完善服務面、法制面。