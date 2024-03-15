基北北桃推候變遷因應方案 蔣萬安：共創優質生活圈

2024大選過後，北台4縣市基北北桃合作交流平台會議今天下午登場，繼去年推出1200交通月票後，今年將再度攜手合作，台北市政府特別以「氣候變遷因應及調適」為主軸，設定共同議題，提出8項合作方案，同時針對具跨域影響潛勢災害，建立通報機制，期望將共享資源最優化，讓平台發揮最大效益。

「基北北桃合作交流平台」自成立迄今已屆滿1年，今年市長層級會議輪由台北市政府主辦，市長蔣萬安與基隆市長謝國樑、桃園市長張善政、新北市長侯友宜在台北晶華酒店舉行之市長層級會議。

蔣萬安指出，鑑於氣候變遷對環境、人類生存和國家安全的影響日益加遽，臺北市政府於本次會議以2050淨零排放為目標，特別選定「氣候變遷因應及調適」作為共同議題，聚焦提出8項合作方案。

包含「交通組—113年基北北桃「我的減碳存摺」綠運輸聯合推廣合作方案」、「災防組-建構防救災資通訊備援機制」、「教育文化組—Just Do It保護地球自已來 淨零行動：綠碳匯總動員」、「產業民生組—地熱發電廠經驗交流合作案」、「都會發展組—『緊密城市新型態 淨零碳排新生活』都市發展機制合作案」、「衛生社福組—基北北桃腦中風取栓網絡合作平台」、「環境資源組—低碳永續．永續學習合作案」、「觀光文創組—打造綠色旅遊路線合作案」，及具跨域影響潛勢災害等，攜手其他3市共同建立跨域合作運作模式。

蔣萬安認為，四個城市彼此鄰近，因著地緣關係更需要透過彼此交流共享，營造更優質的共同生活圈。臺北市政府與新北市政府延續過去「雙北合作交流平台」合作經驗，再加入基隆市政府及桃園市政府成立「基北北桃合作交流平臺台」，過去1年以來已推動了103項合作案，目前已完成33案，其餘70案持續推動中。

蔣萬安表示，基北北桃合作方案裡面有很多貼近民眾生活的合作案，舉例來說，像「交通組—南港及汐止自行車動線串聯」，是規劃在南港與汐止間興建跨越大坑溪自行車道工程，預計114年完工後，市民朋友即可享受雙北直接往來、無須繞路的專用自行車道。

他說，還有「教育文化組—台北市立圖書館與桃園市立圖書館『一證通用』服務啟用」，民眾只要到臺台北市或桃園市立圖書館轄下各服務據點辦理個人借閱證，再透過網路申請方式，啟用後即可使用2市各項圖書館資源。

另外，藉由「觀光文創組—基北北桃特色山徑旅遊推廣」，跨域整合了北台灣景點及特色，並設計方便遊玩的路線，讓民眾在山林中徒步漫遊，探索北部山區多元的自然風光。「觀光文創組—街頭藝人證照整合機制」，4市街頭藝人登記資料系統介接，更加便民效率，活動行銷流通議題進入穩定合作，也持續辦理資訊交換共享。

蔣萬安說，「基北北桃合作交流平台」未來仍將持續關注民眾需求，提出更多跨域合作機制，為民眾打造更優質、更方便、更安全的生活圈。