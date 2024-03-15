清明祭祀湧人潮 新北各公墓「高峰時段」主要路口交管

清明節將至，新北市共192座公墓、19座納骨塔，本月16日起陸續啟動共140處清明祭祀服務站及34條接駁專車路線。民政局表示，23日、24日、30日、31日及4月4日至7日為高峰時段，各區公墓主要路口將交通管制，以分流祭拜人潮，民眾可利用大眾運輸及接駁專車前往。

其中前往樹林區軍人忠靈祠主要道路，以往易壅塞，民政局表示，自23日起5天假日於樹林區忠義街交通管制，禁止私人車輛上山，市民可在忠義街口搭乘免費接駁車前往。交通管制及接駁專車資訊，可在「新北市清明服務網」點選行政區，即可查詢。

民政局長林耀長表示，今年清明節適逢4天連假，為避免祭拜人潮，建議提早在3月期間或清明連假後，擇適當時間分流掃墓，減少公墓周邊道路負荷，或可利用新北市線上祭拜追思系統，包含轄內19座公立納骨塔、環保葬及軍人忠靈祠3大空間，照片均採實景拍攝，免登帳號即可搜尋牌位祭拜。

民政局表示，為方便市民掃墓祭祖，各大公立納骨塔及公墓區設置服務站，免費提供鋤頭、鐮刀、手套等掃墓用具借用，另服務站也提供免費金銀紙集中袋，供取用。