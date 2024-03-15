新北果菜公司挨轟 預算遭擱置

新北果菜公司去年爆發弊案，市議會臨時會昨天最後一天，議員動議刪除董事長薪資、董監事報酬、公共關係費、板橋市場土地租金等共7245萬餘元；果菜公司雖提強化預約交易流程、建立公正客觀議價方式、拍賣員輪調制度等四項改革，但議員認為改革方案未出現在會議紀錄，決心不足，堅持刪除。議員討論無共識，主席裁定果菜公司預算延後至4月定期會再審。

新北果菜公司去年傳出拍賣人疑似圖利特定廠商，遭到檢調搜索並約談，再爆出有業務員將公司蔬果免費拿回家，甚至在林口、板橋開蔬果店兼職等。

當初踢爆弊案的市議員黃淑君認為，果菜公司所有勞務收入都來自攤商與基層，包括營運、冷鏈系統建設，收益來自攤商與農民，但公務員陸續發生重大瑕疵，管理階層沒有人拿到乙等以下考績，年終獎金領好領滿，攤商與農民作何感想？

黃淑君也說，果菜公司身為百分之百官股公司，卻要每年支付2千餘萬土地租金給國產署，應該向中央協調無償使用，而非把租金轉嫁給攤位商；果菜公司爆發弊案，理監事形同虛設，也提案刪除理監事報酬。

市議員黃心華認為，若把勞務收入砍掉，反會對農藥檢測造成衝擊，相關經費應合理編列，他主張，可建立電子儀表板，若發現異常就能有自動警示。

農業局長李玟表示，果菜公司已提出強化預約交易流程、建立公正客觀議價方式、建立拍賣員輪調制度與成立內控稽核制度，目前都已在進行，將交易電子化，避免弊端。黃淑君質疑，改革內容沒被列入會議紀錄，怎讓人相信有在做？

李玟說，對於租金將持續跟中央爭取，目前是給6折減免，他們是法定公用事業，收取費用並非作為營利，而是果菜公司維護場域的基本成本與費用。

黃淑君堅持動議刪除6筆預算，協商也無法達成共識，主席、副議長陳鴻源裁定延後討論，果菜公司預算將在4月定期會再審。