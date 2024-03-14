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加強安全 新北建議學生交通車設「駕駛手機袋」避分心

中央社／ 新北14日電
有鑑於康橋校車翻覆且新北市區公車業者多有承接學生交通車服務，新北市府要求相關安全措施等應比照市區公車標準執行，且車尾應張貼警示標誌，建議設駕駛手機袋避免分心。聯合報記者翁至成／翻攝
有鑑於康橋校車翻覆且新北市區公車業者多有承接學生交通車服務，新北市府要求相關安全措施等應比照市區公車標準執行，且車尾應張貼警示標誌，建議設駕駛手機袋避免分心。聯合報記者翁至成／翻攝

有鑑於康橋校車翻覆且新北市區公車業者多有承接學生交通車服務，新北市府要求相關安全措施等應比照市區公車標準執行，且車尾應張貼警示標誌，建議設駕駛手機袋避免分心。

新北市政府交通局說，駕駛手機袋是設在駕駛座上方高處的一個不透明袋子，能避免駕駛受手機影響分心；教育局說，會將相關行車規範、注意事項納入學校交通車契約、檢核表參考。

康橋國際學校秀岡校區校車11日晚間在台北市文山隧道內翻覆，20人受傷就醫，皆已出院。

新北市府交通局昨天邀集公路局台北區監理所、警察局交通警察大隊、教育局與各市區公車業者等，針對加強大客車行車安全措施進行意見交流，並逐一檢視車輛標示、乘客保險、教育訓練、日常安檢、緊急通報等項目。

新北交通局長鍾鳴時透過新聞稿表示，水金九地區山路蜿蜒狹窄，強化大客車行車安全更是刻不容緩，公車業者平時應定期加強檢查煞車及輪胎，交通局也會嚴格督導公車業者，要求下坡路段應緩速慢行，狹窄路段互相禮讓；公車業者也會協助檢視山區路段是否照明不足，由交通局轉請相關單位改善。

鍾鳴時表示，有鑑於康橋校車事故，新北市長侯友宜特別指示全面加強學生交通車安全，及提升夜間大客車行駛山區道路與快速道路安全；尤其新北市區公車業者多有承接學生交通車業務，因此要求行車安全措施、車輛維護保養頻率應比照市區公車標準執行，車尾應張貼警示標誌。

新北交通局運輸管理科長林詩欽表示，除了防範駕駛或用路人駕駛行為缺失，大客車也應落實各項日常安檢，如安全門與胎紋檢查，以降低事故發生機率，也要熟悉通報流程與聯繫電話，才能在事故發生時即時救災，將損傷降至最低。

侯友宜 公車 校車

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