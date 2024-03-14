雙溪松大詩詞班新北唯一 長者活到老學到老

雙溪松年大學詩詞班，昨(13)日舉行春季班的開學典禮，雙溪詩詞班是新北市松年大學九百多個班級中唯一的詩詞班，以貂山吟社學員為基礎，去年還在成果展大放異彩，令人印象深刻，這群學員也致力於詩詞推廣，展現中華文化之美。

雙溪松大詩詞班於新北巿松年大學第三屆由時任鄉長簡華祥先生所成立，於民國 96 年由新北巿貂山吟社接續辦理，於106年經由雙溪區公所邀請加入新北巿松年大學—雙溪分校，成為開辦松年大學最具特色之班別，也是新北市松年大學唯一的詩詞班。

松年大學詩詞班講師簡華祥說，詩詞班是由貂山吟社學員為基礎，所學的也都是貂山調，也是非常受到歡迎的曲調，去年有機會參加新北市成果展，將詩詞之美展現在大眾面前，讓不少人印象，學員也對於這次的演出相當滿意。

雙溪區區長林銚傑表示，雙溪松年大學詩詞班，是新北市松年大學九百多個班級中唯一的詩詞班，以貂山吟社學員為基礎，將詩詞之美推廣，今年開學還新增不少學員，足見雙溪松年大學詩詞班的魅力。