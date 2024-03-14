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防腸病毒傳染 汐止北山里共餐改包便當更衛生

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
防腸病毒疫情，汐止區北山里老人共餐，也改為發放便當，志工們煮七道菜，有肉有魚也有菜，長輩說菜色好豐富。圖／觀天下有線電視提供
防腸病毒疫情，汐止區北山里老人共餐，也改為發放便當，志工們煮七道菜，有肉有魚也有菜，長輩說菜色好豐富。圖／觀天下有線電視提供

今年腸病毒疫情提前一個月進入流行期，為了長輩的健康，汐止區北山里每個月舉辦一次的老人共餐，也改為發放便當，志工們煮七道菜，有肉有魚也有菜，長輩說菜色好豐富。

中午時間一到，長輩們報到等著共餐，而在活動中心裡，志工們還在忙，汐止區北山里每個月一次共餐，以往都是志工料理一桌好菜招待長輩，不過，這個月很不一樣，改變共餐模式，發便當給長輩，在煮好菜之後，志工又開始忙著裝便當。

北山里長林徵熊說，老人共餐已經辦了10幾年，很開心汐止區長林慶豐還有新北市議員白珮茹服務處都來關心，辦這共餐已經10幾年，這個月改為發便當主要是因為最近腸病毒流行，怕有人感冒會影響到別人，因為長輩抵抗力也比較弱，在和志工們商量後，決定發便當。

汐止區長林慶豐表示，很開心來參加北山里的老人共餐，也謝謝里長以及志義工利用相關資源回收的經費，來為長者準備餐食，為他們準備了七道菜的便當，謝謝志義工從前一天就開始忙。

便當 汐止 老人共餐 腸病毒 長輩

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