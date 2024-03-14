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轉彎車阻車流易回堵 汐止吉林街下班時間禁左轉

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
新北市議員張錦豪會勘吉林街塞車問題，建議下班時間5-7點，禁止左轉，讓交通更順暢。圖／觀天下有線電視提供
新北市議員張錦豪會勘吉林街塞車問題，建議下班時間5-7點，禁止左轉，讓交通更順暢。圖／觀天下有線電視提供

汐止吉林街因為路不寬，再加上車流量很大，容易塞車，尤其在與台北市水門交界處，因為，左轉車影響直行車流，造成回堵，所以，今(14)日新北市議員張錦豪就邀請相關單位人員現場會勘，建議下班時間5-7點，禁止左轉，讓交通更順暢。

新北市議員張錦豪表示，吉林街通常上班及下班時間車流負載量相當大，不管是上班要去台北市或是下班了要從台北市回來的路上，其實都相當壅擠，尤其在往汐止方向，遇到有要左轉的車輛，就會造成後方車流回堵，塞車嚴重讓許多駕駛朋友感到非常困擾，所以，今天公所主辦會勘，討論要在下班時間試辦禁止左轉。

在汐止吉林街過了南陽街往水門的路段，雖然現在有八米寬，只是，許多車子在水門前要左轉，這一停等就造成後方車流回堵，成了交通瓶頸，儘管上班時間已經禁止左轉，但是不少民眾反應，下班時間一樣好塞，車流回堵嚴重，連台北市端也是類似狀況。

台北市內湖區五分里長王海枝說，因為上下班時間車子很多，塞車嚴重，下班時間往往從4點30分塞到7點，其中很大的原因就是左轉車造成車流回堵，所以，希望下班時間禁止左轉，先試辦三個月看效果如何。

張錦豪指出，在會勘討論後決定，在吉林街與台北市交界的內2門，往汐止方向，在下班時間5-7點禁止左轉，讓民眾回家的路比較順暢，對社后一帶的交通也會有很大的改善，等市府公文收到後，會開始試辦，也會立標示牌，試辦三個月。

塞車 張錦豪 汐止

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