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萬里頂寮沙灘流失退縮 上百戶居民憂家園不保

觀天下／ 記者廖品涵／萬里報導
萬里區頂寮沙灘近幾年來嚴重潰縮好幾十公尺，周圍上百戶靠海的住戶恐將面臨家園不保的危機。圖／紅樹林有線電視提供
萬里區頂寮沙灘近幾年來嚴重潰縮好幾十公尺，周圍上百戶靠海的住戶恐將面臨家園不保的危機。圖／紅樹林有線電視提供

萬里區頂寮沙灘近幾年來嚴重潰縮好幾十公尺，大量海沙流失，海岸線的防風林持續崩塌，就連一旁銜接沙灘的水泥階梯，也因為海沙流失而失去支撐斷成兩截，為此附近的居民也憂心，若是海沙持續流失下去，周圍上百戶靠海的住戶恐將面臨家園不保的危機。

大鵬里長李建才說，現在看到風浪拍打上岸的海岸線就在咫尺，但其實原本應該還有腹地不小的沙灘才會碰到海水，近幾年下來海沙逐漸流失，沙灘越來越小，海岸線至少退縮40到50公尺，沙灘右側林投樹更是已經因為塌陷形成一處陡坡。

附近居民表示，若是海沙按照這樣的速度流失下去，一旁住有四、五百人的頂寮社區，恐怕也將面臨消失危機，而海岸不斷潰縮，不但影響漁撈生計，也危害到附近上百戶家戶的臨海居住安全，因此期盼相關單位能夠重視，研擬改善方案，還給臨海社區住戶安全的居住環境。

住戶 沙灘 萬里

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