萬里頂寮沙灘流失退縮 上百戶居民憂家園不保
萬里區頂寮沙灘近幾年來嚴重潰縮好幾十公尺，大量海沙流失，海岸線的防風林持續崩塌，就連一旁銜接沙灘的水泥階梯，也因為海沙流失而失去支撐斷成兩截，為此附近的居民也憂心，若是海沙持續流失下去，周圍上百戶靠海的住戶恐將面臨家園不保的危機。
大鵬里長李建才說，現在看到風浪拍打上岸的海岸線就在咫尺，但其實原本應該還有腹地不小的沙灘才會碰到海水，近幾年下來海沙逐漸流失，沙灘越來越小，海岸線至少退縮40到50公尺，沙灘右側林投樹更是已經因為塌陷形成一處陡坡。
附近居民表示，若是海沙按照這樣的速度流失下去，一旁住有四、五百人的頂寮社區，恐怕也將面臨消失危機，而海岸不斷潰縮，不但影響漁撈生計，也危害到附近上百戶家戶的臨海居住安全，因此期盼相關單位能夠重視，研擬改善方案，還給臨海社區住戶安全的居住環境。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言