石碇淡蘭吊橋整修工程開工 登山客遊古道需改道
新北石碇地區有通往淡蘭古道的重要出入口，不過淡蘭吊橋因去年颱風影響而整建中，民眾行走路線也受影響。石碇區公所表示，雙溪口第一停車場已於1月完工，淡蘭吊橋整建工程即起開工，預計暑假整修完畢，民眾期間需改由雙溪口第二停車場進出淡蘭古道。
淡蘭古道是新北著名旅遊景點，但當中要道淡蘭吊橋去年受到卡努颱風侵襲，造成設施損壞封閉整修，區公所規畫修繕及周邊改善工程，包含步道及欄杆整修等，而雙溪口第一停車場先前也施工。
石碇區公所表示，淡蘭吊橋整體改善規畫工程先處理雙溪口停車場及周邊景觀設施工程，並已於1月完工，即日起則開始「淡蘭吊橋整修工程」，整體工程進行預計今年暑假整修完畢。
石碇區公所提醒，希望工程後迎接嶄新且安全的淡蘭吊橋，而修繕期間欲前往淡蘭古道的民眾，原由雙溪口第二停車場進出，即起也將改由雙溪口第一停車場往石碇方向-過石碇堡隧道-第一個牌樓右轉-經過外按橋沿路走，並在看見公廁後左轉進入淡蘭古道。
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