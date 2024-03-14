快訊

00940夯翻天！台新證券公告申購作業收件至3月14日

4G 499不限速吃到飽一日限定復活！網驚這次多2優惠：搭高鐵去辦也賺

受虐男童剴剴家人錄音聲明曝光！ 盼還原案發事實

石碇淡蘭吊橋整修工程開工 登山客遊古道需改道

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
淡蘭吊橋及周圍環境因去年颱風影響而整建中，淡蘭吊橋主體整建工程即起開工。圖／石碇區公所提供
淡蘭吊橋及周圍環境因去年颱風影響而整建中，淡蘭吊橋主體整建工程即起開工。圖／石碇區公所提供

新北石碇地區有通往淡蘭古道的重要出入口，不過淡蘭吊橋因去年颱風影響而整建中，民眾行走路線也受影響。石碇區公所表示，雙溪口第一停車場已於1月完工，淡蘭吊橋整建工程即起開工，預計暑假整修完畢，民眾期間需改由雙溪口第二停車場進出淡蘭古道。

淡蘭古道是新北著名旅遊景點，但當中要道淡蘭吊橋去年受到卡努颱風侵襲，造成設施損壞封閉整修，區公所規畫修繕及周邊改善工程，包含步道及欄杆整修等，而雙溪口第一停車場先前也施工。

石碇區公所表示，淡蘭吊橋整體改善規畫工程先處理雙溪口停車場及周邊景觀設施工程，並已於1月完工，即日起則開始「淡蘭吊橋整修工程」，整體工程進行預計今年暑假整修完畢。

石碇區公所提醒，希望工程後迎接嶄新且安全的淡蘭吊橋，而修繕期間欲前往淡蘭古道的民眾，原由雙溪口第二停車場進出，即起也將改由雙溪口第一停車場往石碇方向-過石碇堡隧道-第一個牌樓右轉-經過外按橋沿路走，並在看見公廁後左轉進入淡蘭古道。

淡蘭吊橋及周圍環境因去年颱風影響而整建中，淡蘭吊橋主體整建工程即起開工，民眾登山需改道。圖／石碇區公所提供
淡蘭吊橋及周圍環境因去年颱風影響而整建中，淡蘭吊橋主體整建工程即起開工，民眾登山需改道。圖／石碇區公所提供

停車場 吊橋 淡蘭古道

延伸閱讀

黑鳶紅K7繫放幼鳥斷訊又現蹤 發報器剩1根繩吊掛引關注

蘇格蘭斯貝賽最神秘酒廠！雅墨28年蘭古道桶獨獻台灣

日本通過富士山相關新條例！禁止單日登頂、山梨縣將徵2千日圓通行費

登山客失足墜崖白雪村喪命 阿里山警消接力背遺體下山

相關新聞

新北綠議員跑攤「被男強吻手背」提告 藍營黨團聲援：嚴懲性騷擾

民進黨新北市議員張嘉玲上周跑攤，遭支持者強吻手背，她當場喝止，男子卻對她出言辱罵，甚至企圖衝撞，氣得她提告捍衛權益。新北...

北市淡水河岸拚活化 打造4亮點

台北市長蔣萬安本周市政會議拍板，要將淡水河岸中興橋至敦煌碼頭長5公里河岸活化，是北市首度大範圍河濱活化計畫，4項工程總經...

石碇淡蘭吊橋整修工程開工 登山客遊古道需改道

新北石碇地區有通往淡蘭古道的重要出入口，不過淡蘭吊橋因去年颱風影響而整建中，民眾行走路線也受影響。石碇區公所表示，雙溪口...

大直損鄰賠償說明掀波 議員、里長交火

基泰大直案事發迄今超過半年，基泰建設前晚與損鄰戶開賠償說明會，引發議員與里長為此隔空交火。議員陳怡君批黑幕重重，受託人遭...

台北重機3萬台 將試辦專用車格

台北市汽車停車格一位難求，有時還得和黃牌、紅牌大型重型機車來搶位，北市有向交通部提出專用重機車格試辦計畫，議員建議，若實...

廣角鏡／老梅綠石槽 浪花伴綠毯

新北北海岸石門老梅綠石槽近日覆蓋率逾40%，有如鋪上綠油油的抹茶地毯，預計到4月中是觀賞好時機，吸引遊客及攝影愛好者朝聖...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。