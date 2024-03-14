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新北綠議員跑攤「被男強吻手背」提告 藍營黨團聲援：嚴懲性騷擾

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市議員張嘉玲日前舉行記者會控訴跑攤遭到騷擾，鼓勵遭遇騷擾民眾都能勇敢站出來。本報資料照片
新北市議員張嘉玲日前舉行記者會控訴跑攤遭到騷擾，鼓勵遭遇騷擾民眾都能勇敢站出來。本報資料照片

民進黨新北市議員張嘉玲上周跑攤，遭支持者強吻手背，她當場喝止，男子卻對她出言辱罵，甚至企圖衝撞，氣得她提告捍衛權益。新北市國民黨團今天對此表示，高度關注及憤怒，聲援民進黨議員提告，並請行政及司法機關查明事實，嚴懲性騷擾加害人。

國民黨團書記長陳偉杰指出，民意代表不分性別都是遭遇性騷擾的高風險族群，在與民眾互動時，不免常發生肢體接觸，但如果自身明確表達了拒絕和不舒服，民眾就應該要有同理心、停止騷擾。

副書記長江怡臻表示，政治人物也和一般人一樣擁有法律保障的身體自主權利，絕對不需要委屈忍耐，十分敬佩議員勇敢站出來提告，落實性平三法所彰顯的正確社會價值。

副書記長蔡淑君表示，「喝酒不是藉口、熱情不是理由」，無論是公眾場合或私人聚會，只要當事人明確對不合宜的言語和行為表達拒絕，那麼「不，就是不！」看到媒體報導描述議員現場其實已經有給對方幾次正式道歉的機會，對方卻毫無悔意，那麼由法律來介入就是捍衛自身權利的最後手段。

財務長白珮茹強調，默許這類的行為只是阻礙社會進步，隱忍不是美德，每一個挺身而出的當事人，都是守護未來潛在的更多被害者，希望行政及司法機關加速查明事實並嚴懲加害人。

國民黨議會黨團指出，依性騷擾防治法規定，若性騷擾調查屬實，將由行政主管機關處1萬元以上10萬元以下罰鍰；同法最高可處2年以下有期徒刑、拘役或併科10萬元以下罰金，民眾千萬不要以身試法，如果遇到性騷擾可以撥打110、113專線或到警察局提出申訴。

性騷擾 議員

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