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安坑輕軌周邊登山祕境 暗藏危機

聯合報／ 記者李成蔭／新北報導
安坑在地最大廟宇二城潤濟宮，後方有條登山祕境，不過木棧道已殘破不勘，潛藏危機。記者李成蔭／攝影
安坑在地最大廟宇二城潤濟宮，後方有條登山祕境，不過木棧道已殘破不勘，潛藏危機。記者李成蔭／攝影

位於新北新店的安坑輕軌通車後，周邊景點人氣上升，在地信仰中心潤濟宮後方的登山步道卻殘破不堪，甚至鋼釘突出、護欄倒塌，若不慎跌倒可能害人受傷，暗藏危機，居民及民代盼盡速修整。新北觀旅局表示，經會勘已做工程設計，全線步道拚年中開工、年底完工。

記者實際走訪，發現木棧道前半段有不少斷裂處，後段不只木頭布滿青苔，木板也出現空洞，還有鋼釘突出，甚至沒有護欄，雖然能遠眺周圍山景，但走起來險象環生，讓人不敢再靠近。

雙城里長黃燦煌向記者反映，該步道除是不少香客會造訪的景點，已經好一段時間沒有整修，市府既然想要推廣輕軌及帶動周邊發展，就要加強養護。

市議員黃心華近日邀集新店區公所、新北觀旅局等單位會勘。黃表示，該步道欄杆傾倒、枕木腐爛，一旦跌倒或踩踏，風險難料，該步道不只是民眾踏青動線，也有潛力成為輕軌周邊觀光景點；除全面修繕外，也應與潤濟宮周圍的百年文物整合行銷，發揮多元深度旅遊效益。

觀旅局觀光技術科長簡鴻沂表示，目前已委託工程顧問公司做工程設計，拚今年6月動工、年底完工，屆時也會推廣郊山小旅行。他說，各區公所會定期巡檢轄內登山步道，並向局內提出修繕需求。

安坑輕軌 新北 觀光景點

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