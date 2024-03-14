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少觀所返回學生 新北先上中介課

聯合報／ 記者葉德正／新北報導

新北去年底發生高中生遭割頸案，受害男同學遭到從少觀所返校就學不久的同學割頸身亡。新北市教育局昨赴市議會做「學生管教及校園安全專案報告」時表示，4月起中介教育措施將有改變，從少觀所返回校園的高風險學生，將先就近在學區接受一到兩周的中介教育課程與活動，之後再回校園，目的是要協助少年重新適應校園生活，並視學生適應情況調整中介教育時間長短。

教育局特殊教育科長曹孝元指出，去年事件發生後，市府舉行專家諮詢會議，提出「向中央反映調整輔導管教辦法」、「提供非行少年中介教育」與「研議增加學務校安人力」三大共識。

曹孝元表示，中央已修正教師輔導與管教辦法，針對學生可能發生危險行為，在符合比例原則下，可採取必要管制或管教措施，避免教師因有顧忌而無法及時介入；另也強化校園安檢流程，有手冊提供各校指引。

對於「中介教育」，曹孝元表示已規畫透過社區化協助非行少年，以公部門資源為主，民間團體為輔，讓從少觀所出來的孩子，能先在學區附近接受中介教育課程，或透過擔任社區志工、職場探索等方式，找出適應校園生活的方法，順利返校。

教育局長張明文說，中介教育課程預計4月上路，據掌握，目前這類學生約有10到20人，課程時間約一到兩周，會依據個案情況延長。另外也研擬增加校安人力，如學務處增生教組副組長，並強化監視器等硬體設備。

新北市議員林銘仁指出，報告看似詳細，內容能否落實卻要打上問號；目前新北也有多所中介學校，盼由這些學校承接中介教育，有更專業的輔導能力。議員黃淑君說，教育局雖說老師對學生危險行為可以合理管教，但看不出具體內容，如此老師還是不敢管。

市議員陳世軒也說，許多問題出在通報，學校是否落實通報機制非常重要，且教育局掌握的10到20人是在少觀所的少年，但對沒有犯行的潛在風險少年，也應該要有預防機制。市議員江怡臻表示，第一線教師需要更好的法治教育，尤其先前台北某特教生事件，讓老師面對學生都會擔心，教育局要當老師堅強後盾，知道哪些法律資源可以保護自己。

教育局 校園安全

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