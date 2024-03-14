永和大陳新村公辦都更 加速推動

廣達8.2公頃的新北永和大陳新村公辦都更案，前天舉辦公聽會，逾200名住戶、里長等人出席，3月20日起進行單元5的選配作業，住戶、地主可自選房型與車位，若重複選配將抽籤。接下來的公辦都更單元3預計月底拆遷，單元6、7正在審議程序，單元1及單元4將在月底公告招商。

永和大陳新村是1955年安置大陸浙江大陳島遷徙到台灣的居民，在中正橋左側環河路一帶的河岸新生地，大陳社區舊稱新生地，土地權屬複雜。

大陳單元5多為老舊房舍，透過都更二箭提高基準容積率，建蔽率50%、容積率360%，改建為地上36層、地下6層建物，共計1301戶，汽車位791席，機車位1301席，附設社宅及公共托老中心。

新北市都更處長林炳勲說，大陳單元5更新範圍內房舍老舊、公共設施不完善、加上巷道狹窄，不符合現有生活需求，且單元範圍內人數眾多、產權複雜，整合挑戰大，公聽會後將進入都更審議程序。其他公辦都更的單元持續推動，盼讓居民早日重返家園。

立委林德福表示，大陳單元分為7單元都更，居民很期盼能加速，附近有公園、百貨公司，之後還有捷運萬大線，並加入幼托、活動中心、老人日照等公設，滿足民眾生活所需。都更後新大樓防震係數提高，居民生活更有保障。

議員連斐璠說，市府將在單元5內新增社宅及托老中心，已要求市府須將住戶與公設的出入口分開，也要求市府做好公設環境。

大陳義胞後代、里長周國良指出，大陳都更的土地部分是私人所有，政府都更後給建商很高的容積獎勵，建商可賣更多房子、政府也取得不少回饋面積。在容積獎勵提高時，希望能在合情理的範圍下降低住戶公設比，或回饋更多坪數，才合乎公平原則。

政大地政系教授孫振義說，大陳地區住宅大部分產權較複雜，民眾持有面積較細碎，需要採用公辦都更，降低開發商利潤及共同負擔比，這相對一般民眾來說是比較優渥的手段；居民追求最大利益是人之常情，市府或住都中心可透過宣傳推廣來協助釐清，且房屋重建後居住環境及耐震都會升級，對住戶本身也是好事。