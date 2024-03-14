大直損鄰賠償說明掀波 議員、里長交火

基泰大直案事發迄今超過半年，基泰建設前晚與損鄰戶開賠償說明會，引發議員與里長為此隔空交火。議員陳怡君批黑幕重重，受託人遭阻入場，里長曹邦全昨反擊不實指控，說明會是希望給災民充分知的權利。建管處指出，雖然市府非主辦機關，仍會在站在民眾立場積極協助，提供諮詢。

陳怡君質疑，工安事件時，市府官員找不到基泰，一位基層里長就可以輕輕鬆鬆與基泰協調賠償和解，甚至有損鄰戶擔心房子居住安危，不敢回家住，因此簽委託書請人代表與會，里長卻不讓受託人入場。

曹邦全昨駁斥，說明會起因多位里民與鄰長委託，他才聯繫基泰開說明會，對方願意才促成，「我知道賠償款不會自動匯進大家的戶頭」，總要有人開說明會；會場設備與場租皆為里長自費支出。陳怡君沒說拿委託書者是其辦公室主任，這在開會通知單上就已謝絕。

他說，感受到陳怡君言詞之中，再再顯示貶抑基層里長，是否需為了指責北市府而隨意踐踏基層里長尊嚴？

陳怡君回應，沒有人貶抑基層里長，基泰在會議揚言「里長表示長輩都已經年邁，不宜訴訟」，因此希望和解，此舉造成多數住戶認為基泰只想賠錢了事等怨言。里長難道沒看到住戶反映？基泰以訴訟給住戶壓力，里長不生氣嗎？另辦公室主任是住戶友人，受託與會卻遭拒，里長希望協助和解，為何刻意阻撓？

建管處表示，3月12日為當地里長維護里民權益，主動邀集里民開說明會，協助民眾與基泰盡速達成賠償共識，建管處雖非主辦機關，但會積極協助，提供諮詢。