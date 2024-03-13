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溪床濫倒假屍體道具 新北：涉嫌者送辦、令清除

中央社／ 新北13日電

謝姓男子與某企業社接受影劇道具組委託清理「假屍體」道具，卻濫倒在新北三峽山區溪床。環保局今晚表示，依違反廢棄物清理法處罰、移送檢方，並令14日將汙染的垃圾清除完畢。

新北市三峽警分局今天發布新聞表示，有人於12日晚上到三峽區成福山區賞螢，返家途中發現溪邊道路有處被圍上黃色封鎖線，赫然發現有具「屍體」，立刻報警。經警方鑑識，發現為拍戲道具。

環保局環保稽查科長曾士豪晚間接受中央社記者電訪表示，2月就接獲民眾反映，三峽區安坑里附近山區溪床遭棄置數包廢棄物。稽查員前往溪床，並將垃圾拉到路旁，破袋後驚見為某劇組的「假屍體」道具。

曾士豪說，現場將道路旁的垃圾，拉起封鎖線警示避免危險。環保局持續追查，發現劇組拍攝結束後，委託一間企業社清除倉庫與處理廢棄物，企業社再轉包謝姓男子處理。

但謝男未領有廢棄物清除及處理許可證明文件，逕自將假屍體等廢棄物，裝袋後棄置於溪床。環保局說，謝男與企業社都已涉及違反廢棄物清理法規定，最高可處新台幣1500萬元罰款。

曾士豪說，因為2月至今，溯源調查追蹤劇組層層轉包，釐清廢棄物流向，才會至今才找到嫌疑人。後續警方將通知關係人到案詢問，並移送檢方調查偵辦。廢棄物部分，行為人必須在14日前往清除。

廢棄物

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