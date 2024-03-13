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「三方共訪機制」從北北基桃先上路？ 北市社會局曝可行方向

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
一歲童剴剴遭凌虐身亡，引發社會高度關注。北市社會局也提出7大改善作為，更提出「三方共訪機制」盼中央能來統籌，社會局表示，若中央能將該機制納入規範，有個橫向交流管道，確實能提升服務，當然現行地方政府也能先試辦，但細節部分還是需要各縣市、專家學者共同討論研擬。（圖／翻攝自臉書）
一歲童剴剴遭凌虐身亡，引發社會高度關注。北市社會局也提出7大改善作為，更提出「三方共訪機制」盼中央能來統籌，社會局表示，若中央能將該機制納入規範，有個橫向交流管道，確實能提升服務，當然現行地方政府也能先試辦，但細節部分還是需要各縣市、專家學者共同討論研擬。（圖／翻攝自臉書）

1歲男童剴剴去年底遭保母虐待致死，事件爆發，引起各界震驚，北市社會局也提出7大改善作為，更提出「三方共訪機制」盼中央能來統籌，社會局表示，若中央能將該機制納入規範，有個橫向交流管道，確實能提升服務，當然現行地方政府也能先試辦，但細節部分還是需要各縣市、專家學者共同討論研擬。

社會局婦幼科長粘羽涵說，以該個案來舉例，男童屬於新北市個案，收出養後交由兒盟轉介，並請北市保母照顧，三方缺乏溝通聯繫，才會導致悲劇發生，因此才提出「三方共訪機制」，面對高風險的個案，各單位主要工作人員，可以定期開會討論孩子狀況。

粘羽涵說，以這次個案為例，未來若遇到類似個案，例如兒盟社工可以多了解保母管理的規定，若遇到小孩瘀傷，可以先和保母管理單位告知，在透過社工無預警訪視，了解一下保母照顧狀況，若有遇到問題，也能一起商討應對作為。

粘羽涵表示，若要北北基桃先做起也是可以，但目前收出養都是由中央委託合作單位負責，若中央能將共訪機制納入收出養規範，社工按制度進行，社工員流動率不低，若有機制依循，服務應該更能提升。

至於能否從北北基桃試辦，依現行法規，雖中央尚未納入規範，但在其他個案研討、跨網絡合作交流，地方政府確實可以先做，不過細節還有明確規範，需要各縣市、專家學者共同討論研擬。

保母 機制

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