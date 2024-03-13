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鼓勵社區公眾空間改善 新北今年再加碼補助範圍及金額

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
為維護行人安全及環境品質，保障行人通行安全，新北工務局今年起針對公寓大廈社區範圍內，提供公眾通行之沿街步道式開放空間、無遮簷人行道等退縮空間鋪面擴大給予修繕補助，最高可獲得15萬元。圖為社區正在施作鋪面改善工程。圖／新北工務局提供
為維護行人安全及環境品質，保障行人通行安全，新北工務局今年起針對公寓大廈社區範圍內，提供公眾通行之沿街步道式開放空間、無遮簷人行道等退縮空間鋪面擴大給予修繕補助，最高可獲得15萬元。圖為社區正在施作鋪面改善工程。圖／新北工務局提供

新北去年推出社區鋪面修繕補助，鼓勵改善公眾通行空間，廣受民眾好評，今年再將補助範圍擴大、金額也增加，除原開放空間及退縮空間，前後側院、防災通道也納入，計畫總經費也從近100萬提升為200萬元，社區最高可獲得15萬元補助。

民眾住宅環境隨都市發展更加重視，尤其是周圍「行的安全」，新北去年推出「公寓大廈供公眾通行之鋪面修繕補助計畫」，針對社區範圍內提供公眾通行之沿街步道式開放空間、無遮簷人行道等退縮空間鋪面給予修繕補助，而隨政策廣受好評，今年度也擴大補助範圍。

工務局說明，該年度計畫今年增加經都市設計審議規定退縮之前後側院、防災通道，並修正本計畫名稱為「新北市政府辦理公寓大廈供公眾通行之鋪面修繕補助執行計畫」，總經費200萬元，最高可獲得15萬元補助，各社區可把握時間盡速提出申請。

工務局表示，該計畫於去年9月推出，總計有22個社區申請補助，總補助金額將近100萬元；其中曾獲補助的土城名軒皇城社區及樹林遠雄大學風呂社區皆表示，補助計畫有效協助社區改善通行環境，提升居住品質，頗受社區好評。

工務局長祝惠美指出，該計畫補助對象為2015年3月19日「新北市公共開放空間管理維護基金計算管理運用要點」公布施行前，領得使用執照且報備有案之公寓大廈管理組織。計畫分兩階段，第一階段由管理組織備齊修繕計畫及圖說等資料送工務局審查同意後，社區即可施作；第二階段則於施作完成後檢附補助款核撥文件予以撥付。補助金額為社區實際支出金額的二分之一，並依鋪面總長度分級補助。

本屬於私人社區產權範圍內的無遮簷人行道、供公眾通行之沿街步道式開放空間等退縮空間鋪面若有損壞，可以向新北市政府申請修繕補助。圖／新北工務局提供
本屬於私人社區產權範圍內的無遮簷人行道、供公眾通行之沿街步道式開放空間等退縮空間鋪面若有損壞，可以向新北市政府申請修繕補助。圖／新北工務局提供
去年曾獲得補助的土城名軒皇城社區，對於新北市政府提供補助改善社區通行環境，提升居住品質，給予高度肯定。圖／新北工務局提供
去年曾獲得補助的土城名軒皇城社區，對於新北市政府提供補助改善社區通行環境，提升居住品質，給予高度肯定。圖／新北工務局提供
本屬於私人社區產權範圍內的無遮簷人行道、供公眾通行之沿街步道式開放空間等退縮空間鋪面若有損壞，可以向新北市政府申請修繕補助，改善後的鋪面安全好行。圖／新北工務局提供
本屬於私人社區產權範圍內的無遮簷人行道、供公眾通行之沿街步道式開放空間等退縮空間鋪面若有損壞，可以向新北市政府申請修繕補助，改善後的鋪面安全好行。圖／新北工務局提供

人行道 公寓 新北

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