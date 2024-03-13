一次運動花多久時間？「這縣市」人口每次運動時間最長

台北市主計處指出，北市去年13歲以上民眾運動人口比率達86.0%，平均每周運動3.5次，平均每次運動64.0分鐘，為全國各市縣每次運動時間最長者；另同年台北市運動人口平常從事的運動類型，男、女性均以戶外活動居多。

教育部體育署「112年運動現況調查」結果顯示，112年居住在台北市13歲以上民眾運動人口比率達86.0%，較111年83.2%增加2.8個百分點，其中男性88.0%，較女性84.5%高出3.5個百分點，性別差距已較111年縮小。

主計處指出，去年台北市運動人口平均每周運動3.5次，其中男、女性分別為3.6次及3.4次；平均每次運動64分鐘，較全國平均每次運動59.6分鐘，多出4.4分鐘，為全國各市縣每次運動時間最長者，又男性平均每次運動72分鐘，較女性多出14.5分鐘。

另北市運動人口平常從事的運動類型，男、女性均以戶外活動居多，分別為73.0%及76.6%，其次男性為球類運動35.7%，女性則為武藝、伸展、舞蹈25.2%；進一步觀察111及112年從事運動類型之變化，男性以球類運動增加3.3個百分點增幅最大，女性則以武藝、伸展、舞蹈增加6.0個百分點增幅最大。