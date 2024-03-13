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詐騙不減 侯籲中央拿對策

聯合報／ 記者李成蔭／新北報導

新北市長侯友宜昨到警察局主持「警政工作會報」，談新北打詐成效，今年1、2月攔阻民眾被害款項達新台幣1億3000餘萬元，較去年同期增加5600餘萬元。侯說，攔阻詐騙金額上升，顯示詐騙案沒有降低，呼籲中央要跨部會落實源頭管理。

侯友宜昨在會報中嘉勉警局各單位致力於治安工作，談到新北警方全力壓制詐欺集團，今年1、2月攔阻金額遠超過去年同期，顯示詐騙案沒有降低情況。侯主張，詐騙要從源頭管理，呼籲中央拿出更具體對策，否則詐騙永遠不可能消滅。

警察局長廖訓誠指出，在2月19日至29日的全國掃黑肅槍專案中，檢肅幫派組合分子53人涉嫌聚眾滋事等暴力犯罪，查獲槍枝13枝，且在全台緝獲4處改造槍械工廠。新北市暴力犯罪案件也在掃蕩下有下降趨勢，去年暴力犯罪件數為歷年最低。

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