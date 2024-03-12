「喪禮結束…家屬還在找車位」 他問：北市拆一殯只有我杞人憂天？

台北市第二殯儀館擴建啟用後，第一殯儀館預計在下個月拆除，不過今天有殯葬業者小冬瓜在臉書貼文嘆「喪禮結束了，家屬還在找車位⋯」，小冬瓜郭憲鴻今天在臉書貼文說，死亡人口逐年攀升，但各縣市的殯葬設施都嚴重不足，要擴建都趕不及，北市卻執意要拆(一殯)，真的各種想不明白⋯。」

對於殯葬業者的憂慮，北市殯葬處回應，第二殯儀館整建完成之後，針對治喪使用停車位有增加，除原有橋下及黎元停車場有247個車位外，館內新大樓地下停場增加254個車位，加上自來水處於芳蘭及辛亥路口新設水安停車場共有62個車位，二館可供停車空間達563個車位。

經常上節目談論殯葬行業故事的冬瓜行旅小冬瓜郭憲鴻，今天在臉書貼文質疑台北市的殯葬規畫，他說，隨著二殯新大樓啟用後、市區的一殯開始降載。需求量慢慢都移往自來水廠的二殯。但因為二殯的腹地本來就不大，因此規畫的停車空間也有限。就啟用這陣子看下來，二館的禮堂雖然還沒完全開放，但在旺日停車位注定是一位難求。

他嘆常遇到的狀況是，「儀式都要開始了，家屬跟師父還在排隊等停車位的狀況不算少見...」，並提到二殯因狹小的腹地，要容納一整個大台北的死亡人口（而且死亡人口還在逐年攀升），質疑二殯擁擠、雜亂這樣的治喪品質，真的是大家期待的？

他也提到，隨著一殯拆除，周邊業者的存廢，是否也會承受更大的壓力？對於業者的死活暫且不論，該被市場淘汰淘汰，但這些實際的需求就是擺在那邊，如果都消失，又有哪邊可以消化與承接呢？

「這些種種的問題，難道就真的只有我有感嗎？如果是，只能說我杞人憂天了⋯。」

對於殯葬業者的質疑，北市殯葬處長張世昌表示，第二殯儀館二館新大樓，自去年12月開始試營運，殯葬設施逐步開放，殯葬處官網建置停車場即時車位數，民眾開車前來都可透過事先查詢，了解剩餘車位，考量是否開車或是搭乘大眾交通工具前來，就現況觀察，停車及交通尚屬順暢。

對於遇到所謂民俗旺日，停車場確實容易滿位，殯葬處從今年3月1日起，加開周邊停車場專線的懷恩公車，第二殯儀館周邊停車位均滿後，可以轉停芳蘭路周邊停車場，經盤點周邊停車場如台大、台科大等相關單位停車場停車位高達500個，民眾停車可搭停車場專線接駁至二館，10分鐘內就可以到達二館治喪非常方便。