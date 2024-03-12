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台中重劃區市府舉債建設 地政委員會通過提案解套

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市重劃區多，市府常舉債建設。圖／遠雄提供
台中市重劃區多，市府常舉債建設。圖／遠雄提供

台中市有不少重劃區，公共建設需求量高且建設經費龐大，市府經常要借錢開闢。台中市議員黃馨慧提案，要求「台中市實施平均地權基金」繳庫前，應保留適當額數開闢當地公共建設，避免市府過度舉債；另建議自辦重劃應留工程款10%作為公設之用。委員會通過後將送大會討論。

台中市政府3月7日標售十三、十四期重劃抵費地，共123筆土地地政局，總底價金額超過204億元，雖無法立即抵充開發費用，但可減輕市庫3.68億的貸款壓力。

台中市議會議程今進行各委員會審查市府及議員提案。黃馨慧表示，十二期抵費地溢價列入平均地權基金，去年都上繳市庫，但市府必須自籌經費開闢聯外道路漢翔路、福林路，工程遙遙無期。

另自辦重劃雖無抵費地法令依據，但應該要預留適當維護修繕基金，建議未來新辦重劃依法由現行工程費用提撥百分之五、增加至百分之十。

平均地權基金來源是重劃區底費地及區段徵收土地出售的盈餘款，應用在公共建設、城鄉風貌，黃馨慧認為，盈餘款繳庫前，市政府應該該保留適當而數減低舉債額度。

議員楊大鋐認為，因基金屬自償性，若市府重大建設都用地權基金支付，可能導致重劃區要維護修繕缺錢。重大工程都放在重劃區內造成基金虧損，112年度決議基金有虛列收入情形，建議動用基金前，地政局要依預算法及管理辦法、審慎評估。

議員劉士州表示，有關重劃或區段徵收決算應該要設定年限至少十年、餘款列入基金再上繳市庫，像十二期重劃已結算，造成重要交通工程經費需市府編列預算，導致工程進度緩慢。

地政局長吳存金表示，按法令規定重劃或區段決算時間沒有特別年限，只要基礎設施完成，抵充開發費用後即可結算。最理想的方式，當然還是存在基金，不要太快做財務結算，等公共設施全部開發後再辦理，但還是要看整體都市開發規畫方向才行。

台中市 議員 重劃區

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