台南明和公園設置寵物友善專區 上千居民連署陳情 市府：暫緩動工
台南市農業局動保處已發包，要在南區明和公園興建寵物友善專區，但會影響到運動空間，部分居民反對，1千多人連署陳情要求暫緩施工。國民黨多位議員今開記者會，痛批動保處事前沒溝通，說做就做，並強調不反對設置寵物友善專區，但應做好溝通，並選適當地點。動保處表示，16日舉行說明會，會再溝通，暫不動工。
南區明和公園面積3.43公頃是市區少數大型公園，因有山坡設計，屬地景式公園，也是台南首座設有地景式遊戲場的公園，每天在此運動及散步的人多，更是親子喜愛的優質公園。由於有不少民眾帶毛小孩來此，而有設置寵物友善設施的聲音，經動保處規畫，選擇在靠近遊戲區處設置約200坪的寵物友善專區，經費1400餘萬，已經發包，預計今年底前完工。
不過，在此運動的民眾獲知他們每天在此練氣功等運動處要設置寵物友善專區，認為壓縮到他們的運動空間，指之前毫無溝通，沒聽取居民聲音就貿然設置專區，很不合理，連署向市議員林美燕等人陳情。林美燕並與王家貞、盧崑福在臨時會提案，要求應先與居民及在此運動的民眾溝通，未達共識前暫緩施工。
林美燕今開記者會，在此運動的民眾相挺，要求另找更適合地點設置寵物友善專區。許至椿、林美燕、王家貞、盧崑福說，沒反對設置寵物友善專區，但設置前應做好溝通，取得共識。
動保處長周志勳說，3月16日上午10點在彰南里活動中心舉行說明會，對何以選在明和公園設置寵物友善專區，以及專區的規畫提出說明，會聽取居民的聲音，未達共識前暫不會動工。他強調，是以人狗分流的理念來設計友善專區，若不設置，人、狗、小孩、老人都在公園內且隨時會碰到，並可能發生衝突，狗是無辜的，也呼籲民眾帶狗外出要盡管理責任。
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