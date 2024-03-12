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中正橋改建工程13日凌晨封閉水源快速道路 警公布交管圖

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導
警方公布交通管制路線圖。記者翁至成／翻攝
警方公布交通管制路線圖。記者翁至成／翻攝

連結新北市永和區和台北市中正區的中正橋是，竣工至今已有快90年歷史，由於橋體老舊，政府規畫重建新橋，也將在3月16日雙向通車，通車前，台北市工務局新工處將在明天凌晨0點至凌晨5點，封閉水源快速道路匯入中正橋匝道，進行中正橋新橋載重試驗，警方提醒駕駛人提前改道，並公布交管圖。

警方指出，台北市府工務局新建工程處將在13日0時至5時，進行中正橋改建工程及代辦管線附掛工程之鋼索監測系統工程-中正新橋載重試驗，屆時將封閉水源快速道路匯入中正橋匝道，中正舊橋往新北市方向車道調撥為雙向車道。

警方建議改道路線如下：水源快速道路往東至永福橋，右轉接永福橋直行至福和路；重慶南路三段往南接中正舊橋（新北往台北方向車道）接永和路三段。

警方說，為維護行車順暢，請用路人提早改道永福橋、華中橋，避免行經重慶南路三段往南接中正舊橋，也呼籲用路人配合警方指揮，維護行車安全。

警方公布交通管制路線圖。記者翁至成／翻攝
警方公布交通管制路線圖。記者翁至成／翻攝
警方公布交通管制路線圖。記者翁至成／翻攝
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