惡保母虐死1歲童 凌濤批衛福部失能：薛瑞元下台負責

台北市1歲男童剴剴（化名）遭保母虐待致死，不僅被對折塞水桶、10根指甲被拔、牙齒被打斷，連生殖器也被虐傷，引發社會譁然。國民黨桃園市議員凌濤在臉書發文，質疑兒福聯盟轉介保母的過程中，衛福部難道都無任何審查及預防機制，呼籲衛福部長薛瑞元下台負責、行政院長陳建仁也要向全國人民道歉。

該男童去年9月經新北社會局及兒福聯盟轉介劉姓保母姐妹照顧，卻遭虐待，短短3個月不到，12月男童驟逝，目前全案交台北地檢署持續偵辦中。

凌濤說，這事件讓許多人感到痛心氣憤，身為家長應該都深刻感受「給孩子全部的愛都來不及了，怎麼會有人泯滅人性虐待小孩至此？」讓人納悶的是，衛福部委辦給兒福聯盟，和兒福聯盟轉介保母的過程中，難道都無任何審查及預防機制？

凌濤說，他要三問衛福部，一，中央委託兒福聯盟，兒福聯盟需要負責期間的訪視，追蹤控管機制何在？二，根據中央法規，規定「全日托育」一年僅需要訪視4次，而剴剴正是屬於全日托育的幼童，訪視次數足夠？還是虛應故事？社福資源不足缺工問題有解方嗎？

三，過去虐嬰虐童案件層出不窮，依據「托嬰中心監視錄影設備設置及資訊管理利用辦法」已有許多縣市有「監管雲」設置，對全日托育家中照護幼童卻無機制管理，難道社會安全網的兒童保護淪為口號？

「失能的主管機關，衛福部長薛瑞元應立即下台。」凌濤說，他也會捐出近日政論節目通告費、一日薪資所得，給桃園市5大區7家兒童與少年之家，號召同黨議員共同響應，一起為孩子的安全環境努力。