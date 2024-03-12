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康橋校車驚魂14人今請假 新北發現校車租賃契約沒核備

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
北市文山區文山隧道往信義區方向昨晚有一輛校車翻覆，車上27人有15人受傷送醫，均意識清楚。記者翁至成／翻攝
北市文山區文山隧道往信義區方向昨晚有一輛校車翻覆，車上27人有15人受傷送醫，均意識清楚。記者翁至成／翻攝

康橋中學秀岡校區校車昨晚7點許發生翻覆意外，造成20人就醫，深夜皆已出院返家。新北教育局說，今早已到校稽核，事故車輛檢驗結果合格、車齡及駕駛人年齡均符合規定，但租賃契約未依規定報教育局備查，最重可處3萬元罰鍰，已發文要求改善。另外，昨搭乘校車25人中有14人請假在家休息。

新北教育局指出，稽查小組今早到校稽核，事故車輛於1月26日由龍萊交通企業有限公司至士林監理站完成檢驗，檢驗結果合格，車齡及駕駛人年齡均符合規定。教育局已要求學校瞭解肇事原因，如有違反合約最重得解除合約。

此外，經查核學校未將租賃契約報教育局備查，違反兒少法第29條及第90-1條規定，最重處以3萬元罰鍰。教育局今已發文要求立即改善。

教育局說，搭乘本次車輛共有25位學生，今早11位學生到校正常上課，其餘14位同學請假在家休息。教育局已請學校持續關注學生健康，學校今日將辦全校安心演說、交通安全宣導，針對受傷學生的課業個別關懷及補救。

另外，教育局每月皆會同警察局、監理所辦理4至5次學幼童車聯合稽查，查察重點包含是否以未核備車輛載運學幼童、行車紀錄器及滅火器等安全設備是否合格、駕駛及隨車人員是否符合法規等，違規車輛皆依規定裁處與要求立即改善，並納入列管持續追蹤。

教育局

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