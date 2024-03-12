五股6號越堤道改善工程 疏洪東路車道明起縮減至7月底
新北三蘆及五股間的越堤道是民眾晴天時交通的快速通道，不過因近期施作改善工程，將從13日上午9時起縮減疏洪東路三段部分車道，預計今年7月31日完工後開放通行。
水利局指出，因代為辦理「五股區6號越堤道改善工程」，配合施工需要將於13日上午9時起縮減疏洪東路三段部分車道。縮減範圍自疏洪東路三段與四維路路口起，至疏洪東路三段與穀保街路口為止，車道縮減漸變處設置活動型拒馬、紐澤西護欄、警示燈等警告標示。
水利局說明，縮減範圍內路邊汽車及機車停車格均塗銷，疏洪東路三段於四維路口的紅燈可右轉時相取消，預計7月31日完工後開放通行；部分塗銷停車格位於更寮國小家長接送區，將評估接送時段車流狀況滾動式調整。期間請依指示牌面及速限行駛，以確保行車安全。
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