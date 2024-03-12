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蘇丹紅擴大 綠要求新北市府公開稽查進度、成立食安處

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
蘇丹紅風波持續延燒，消費者選購辣椒粉等調味料必須謹慎小心。記者曾原信／攝影
蘇丹紅風波持續延燒，消費者選購辣椒粉等調味料必須謹慎小心。記者曾原信／攝影

蘇丹紅混入調味粉事件愈演愈烈，新北市民進黨團指出，蘇丹紅添加在各項食品中，新北市營養午餐、長照老人共餐與幼兒園的餐點中，都是預防查核的重點，要求新北市府公開蘇丹紅稽查進度，並成立專責食品藥物安全處，專責食品藥及藥品檢驗與管理，降低民眾的焦慮與恐慌。

民進黨團總召張維倩表示，新北市2018年9月6日通過食品安全衛生管理自治條例，規範食品從業人員教育訓練與源頭監控及監督等工作，但執行的人力單位僅有衛生局，不僅人力有限，稽查人員不能在食安工作上專才專用，還要身兼顧其他衛生稽查工作。

張維倩說，新北市有食安條例，卻沒有像台中有成立食安處的專責機構，人力相互支援不足之外，更無法專心主動查緝食品安全問題，要求新北市府將現有衛生局的食藥科提升預算與規模，成立「食品藥物安全處」，專責食品藥物安全的檢驗與管理，降低民眾的焦慮與恐慌。

副總召張錦豪說，新北市衛生局今年僅編列1155萬元的預算用於衛生稽查，這筆款項包含了對醫政、藥物、食品、菸害防制、營業、職業衛生等方面的例行性稽查，可想而知用於食品安全稽查所剩無幾，目前新北市衛生局僅有31名稽查人員，卻要負責包括食品、藥品、化妝品等多項重要稽查任務，這樣的人力配置根本無法勝任，要求新北市府當務之急應該加大稽查人力投入，不能再容忍任何疏漏和忽視。以確保食品安全無虞。

幹事長廖宜琨表示，新北雖已在社福、長照、營養午餐禁用辣椒粉、咖哩粉製品，對亡羊補牢的作法表示肯定，但餐廳到小吃店流入的辣椒粉如何稽查，從銷售紀錄溯源追查，總是會有落網之魚，要求「地毯式」做相關違規蘇丹紅辣椒粉稽查，主動查驗，加派人力及資源，若預算不足處，可向議會報告後動支第二預備金，守護心北民眾食安民進黨團全力支持。

書記長陳乃瑜表示，對於新北市流入的蘇丹紅辣椒粉，是什麼樣的商品、在哪裡，且關於商品退貨，甚至當遇到身體不適如何因應，新北民眾都一頭霧水，要求新北市政府，應完善民眾對於食安的知情權，在衛生局的網站中設置專區，提供食安地圖，讓民眾食的安心，食的放心。

蘇丹紅 衛生局

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