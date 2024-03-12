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黃瀞瑩預告丟捧花…林珍羽大方徵婚 網暴動：報名打擂台
民眾黨台北市議員「學姐」黃瀞瑩昨天宣布結婚喜訊，在YouTube直播提到非常頭痛要辦婚宴，但已經想好要將捧花SET給同黨北市議員林珍羽。被預告將接捧花的林珍羽，原本昨天在學姐公布喜訊後臉書貼文說「不要來逼婚」，不過今天臉書大方徵婚，表示「聽說姐的捧花…十拿九穩了，力拚姐的婚宴前找到男朋友！」
林珍羽今也在臉書大方開出徵婚條件，並說「來吧！以結婚為前提的交往，兼具特助能力尤佳！」吸引大批網友留言報名徵婚。
有網友自誇「我有運籌帷幄的謀略，可比周朝開國之姜子牙，維持漢代200年興盛的張子良，又學過空手道、合氣道、拳擊，文武雙全、國士無雙」；也有網友簡單明暸稱願意「白天當長工、晚上當老公」。
還有網友打岳父牌，留言表示「岳父何在！？小弟只做過志工沒做過特助，懇請岳父給機會面試！」也有網友笑稱面試排隊排很長呦～台北排到高雄了」，「天下第一武道大會正式開始」，「需要打擂台嗎？報名處在哪？」
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