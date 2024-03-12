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婦搭公車遇急煞釀傷卻無人聞問？ 業者澄清第一時間就聯繫

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
連接雙北市的光復橋日前發生一起公車與機車事故，造成一名騎士喪命、一名公車乘客受傷送醫。記者王長鼎／翻攝
連接雙北市的光復橋日前發生一起公車與機車事故，造成一名騎士喪命、一名公車乘客受傷送醫。記者王長鼎／翻攝

連接雙北市光復橋3月9日下午4點多發生公車與機車的事故，造成一名騎士喪命、一名公車女乘客受傷送醫。事隔兩日，女乘客不滿公車業者直至昨天都沒派人慰問關心，不聞不問，議員得知後向北市府反映，對方才終於到醫院探視。業者澄清，第一時間即與乘客聯絡，今天會再前往探視，強調沒有不聞不問，後續賠償都會負責。

78歲受傷乘客卓女士表示，上周六下午搭乘台北客運234路線往西門方向，她因為該班客滿而站著，結果一輛機車疑似撞到安全島，人噴到對向遭公車壓到，駕駛緊急煞車，「我好像飛得被甩到駕駛座旁」，頭撞傷、脊椎壓迫性骨折，五臟六腑好像移位，一動就痛，至少要平躺3個月才會癒合，事發到昨天才等到病房。

卓女士直言人命關天，她是乘客且受重傷，業者第一時間要來慰問，感覺業者不關心乘客，「身體不舒服，心裡也不舒服。」卓的表哥說，今天是不幸中的萬幸，但仍影響卓女士目前帶的才藝班工作及近期出國事宜，不只經濟損失，精神消耗更大，業者直到昨天下午才派人帶蘋果禮盒探視，她才比較釋懷一點。

北市議員林杏兒接獲陳情後指出，這次是乘客搭乘台北客運的公車而受傷，不管事發原因為何，業者應有最基本的危機處理SOP，派員關心受傷乘客，她向北市公運處反映後，台北客運才到醫院探視，質疑業者危機處理流程有問題。

台北客運總經理李建文澄清，同仁第一時間確實有聯繫該乘客，因是致電到住家電話而未聯絡上，隔天順利接通並協助處理住院事宜。

李建文說，已交代同仁表示，會協助該乘客申請入住頭等病房，另外，今天上午會準備2萬元慰問金前往探視，後續醫療費用與工作等損失都會賠償，雖然本案台北客運可能無責，但不會轉嫁他人，公司會負起完全責任，他強調「沒有不聞不問」。

卓女士上周搭公車因駕駛緊急煞車，造成脊椎壓迫性骨折等處受傷，她不滿事發後業者不聞不問，直至昨天才帶禮盒來探視。圖／受傷乘客卓女士家屬提供
卓女士上周搭公車因駕駛緊急煞車，造成脊椎壓迫性骨折等處受傷，她不滿事發後業者不聞不問，直至昨天才帶禮盒來探視。圖／受傷乘客卓女士家屬提供

公車 北市 議員

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