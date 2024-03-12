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獨／選後首次基北北桃交流 蔣萬安繼1200月票再推有感施政

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
基隆市長謝國樑（左起）、新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政去年出席基北北桃合作交流平台會議，今年2024選後首場交流平台會議，將於本周五登場。本報資料照片
基隆市長謝國樑（左起）、新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政去年出席基北北桃合作交流平台會議，今年2024選後首場交流平台會議，將於本周五登場。本報資料照片

2024大選過後，北台四縣市基北北桃合作交流平台會議本周五將登場。據了解，今年基北北桃四縣市首長繼去年推出1200交通月票後，今年將再度攜手合作推「更有感施政」。今年持續聚焦節能減碳，透過四縣市合作推動永續地球，包括擴大減碳存摺政策、祭出配合民眾受惠的實質回饋；四縣市也合作推動防災備援、綠色旅行等。

據了解，為讓北台四縣市民眾能更具體有感，今年的主題聚焦節能減碳，包括面對風災、地震等，四縣市將推動防災備援合作，讓防災資源能一加一大於二；另外，因應氣候變遷永續議題持續推進，四縣市首長也共推綠色旅行，不僅提升四縣市觀光，也響應環保永續。

至於去年基北北桃合作推動1200月票後，今年延續去年月票吃到飽，從個人實質優惠的「自己好」，擴大到永續環境的「大家好」，今年將擴大延續推動減碳存摺計畫，將現行參加活動可抽獎，精進為更實質回饋，如四縣市民眾參與減碳存摺計畫，除抽獎外，也可配合減碳成效不需抽獎換得實際回饋，目前朝四縣市合作推累積綠運輸里程可積點數，換取商品等實質回饋。

目前北台四縣市合作議題已增至80多項，從柯文哲任內的雙北合作平台，現在已經擴大到基北北桃合作，也從過去的事務性政策合作，擴大到更大的永續目標，以今年的節能減碳為例，就是要從去年基北北桃1200月票政策，民眾的自己好，今年跨基北北桃推動永續減碳的為地球「大家好」。

另外，今年合作項目之一的基北北桃防災備援合作為例，知情人士說，今年開始，基北北桃要建構一套防救災資通訊備援的合作機制，例如因氣候變遷等極端情形，致使某縣市防救災系統中斷服務，為快速回復系統運作，這次的合作將打破縣市地理環境限制，採取四市跨市防救災資訊系統相互建置備援或備份系統作法，強化防救災資通訊系統防災韌性。

目前前期合作會以建置民眾服務系統、基礎環境建置為主，中期建置重要系統備援，後期定期聯合異地備援模擬演練及滾動式調整機制，發展常態合作模式，例如地震發生，導致斷電儘管有UPS(不斷電系統)，但若超過可以撐的時間，可以透過外縣市的備援救災。

地震 減碳 蔣萬安

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