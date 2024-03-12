爭取成功！2成轉職勞檢員難留 林奕華：下月漲加給3至5千

台北市政府成功向行政院爭取，調高勞動檢查人員的執行風險工作費，從4月1日起，第一類勞檢員每月給予5000元加給；第二類勞檢員每月3000元加給。北市副市長林奕華表示，北市勞檢員因流動率高成為公安危機，去年12月21日，她代表市長蔣萬安到行政院參加第3885次行政院會，當面向行政院長陳建仁建議，全面調高「勞動檢查人員執行風險工作費」，並獲得勞動部長許銘春支持。

根據北市近5年數據顯示，北市每年勞檢員流動率高達10%以上，尤其112年度竟有15名轉職，占法定員額80人的18.75%，顯見該職缺留才不易。林奕華表示，上周五下班前北市勞動局終於收到行政院的核定函，給予第一類勞檢員每月5000元加給，第二類勞檢員每月3000元加給，並自今年4月1日生效。

根據北市政府勞動局勞動台北報告指出，林奕華分析，勞檢員離職率高有四大原因，包括勞檢職務具複雜度及特殊性，勞檢員須至現場檢查，風險高者須立即要求停工，也必須能在短時間做出正確的判斷並依照相關法令執行公權力，其訓練與養成並非短期之內可以完成。

另外，職責繁重且壓力大，北市勞檢員每月要負責檢查大約270場次。如有重大公安或媒體關注事件，無論平日假日、白天或深夜，都須立即到場，形同24小時待命。且因為具有當下決定執行公權力強度的權力，自然容易受到許多外在無形壓力，導致臺北市勞檢員壓力沉重、離職率偏高。

還有受檢場所具高危險性，許多工安現場，常有倒塌、中毒、缺氧、爆炸等高度危險，且現場相關工安資訊也相對不透明，致使勞檢員暴露在極高風險的工作場域之中。另外，薪資待遇與民間有落差，這也是最實際壓垮勞檢員的問題，就是公職薪水與民間月薪，至少短少約1萬餘元。若以年薪計，恐短少35萬元之譜，導致台北市勞檢員補實困難。尤其北市物價較高，更降低勞檢員留任意願。

林奕華說，蔣市長除體恤勞檢員辛勞外，更憂心勞檢員流動率偏高，對北市公共安全的影響。因此，特別指示藉由參加行政院會的機會，當面向行政院陳建仁院長請命！謝謝行政院採納北市政府的建議，自113年4月1日起全面調高「勞動檢查人員執行風險工作費」。北市欣見中央與地方一同努力，替勞檢員加薪、替公安加分！