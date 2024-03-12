流標多次 力行國小活動中心動工

曾流標多次的台北市力行國小活動中心工程，昨天動工，經費高達7.6億元，台北市長蔣萬安說，他有特別要求局處同仁，接下來面對很多工程時間性問題，絕對不能拖，必須追加預算都應盡快編列，只要合理範圍，相信議會都願支持。

位於文山區的力行國小活動中心新建工程，曾在前市長柯文哲任內時，被議員簡舒培當面質疑，是因局處不敢追加預算、一拖再拖，才導致原追加1.6億後，還要再追加1.2億；當時柯文哲還回嗆是因選錯總統。

蔣萬安昨天出席活動中心動工典禮時說，新建工程其實在111年第二次追加預算之後，多次招標流標，一直到去年11月才正式決標，能順利動工，當然市府是面對問題、解決問題，接下來他會持續努力，希望能夠如期如質完成活動中心興建，預計完工時間為2026年9月。

蔣萬安提到，校舍或市場改建、捷運工程，客觀環境的確都面臨原物料上漲、缺工、缺料，所以他特別要求局處接下來面對很多工程時間性的問題，絕對不能拖，必須要追加預算的部分都應盡快編列，只要在合理的範圍，相信議會都會願意支持，北市府會持續跟議會溝通。

北市力行國小新建活動中心將蓋成地下1層、地上5層建築，地下規畫停車場，地上進駐活動中心、游泳池、活動平台、幼兒園教室等，打造多功能活動中心，並希望成為文山區新生活中心、也是城市與自然景觀交會的「大客廳」。

設計上將校園活動空間延伸至活動大平台，與河岸環境連結，創造多元多樣化場域，利用鋼構大跨距結構系統，創造自由彈性活動中心及游泳池，並將景美河岸綠帶延續入校園，以友善自然通風綠建築共創友善多元學習校園。