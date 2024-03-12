市府要求基泰 賠償建議金額1.2倍

基泰建設今天將與損鄰戶開賠償說明會，不過議員質疑塌陷案至今半年，陸續有住戶新增損鄰狀況，包括地面下沉、漏水、磁磚掉等，建議重新鑑定。蔣萬安昨表示，當時就已提出「補充鑑定」，若有住戶認為損鄰增加，北市府會提供協助；市府今天會派人參加說明會，要求基泰賠償三大技師公會鑑定報告建議金額的1.2倍，若說明會未達協議，將要求提存法院。

由於今天這場說明會，傳出只邀願和解的住戶出席，大直里里長曹邦全表示，說明會是採開放報名，全數176戶損鄰戶，目前已有40多戶報名，預計參加人數應會更多。表明會參加的損鄰戶說，因他們損鄰狀況較單純，希望能盡快和解、拿賠償金；也有受災嚴重的住戶表明會出席，是否和解還要看基泰怎麼說。

蔣萬安表示，今天里長召開的賠償說明會，他已要求市府團隊派人參加，要求基泰針對三大技師公會所做出鑑定報告賠償金額的1.2倍進行賠償，如果說明會基泰與住戶沒有達成協議，也會要求基泰以1.2倍提存法院，確保住戶權益，進行後續訴訟程序，過程中，法務局也會提出各項權益，保障住戶權益。

對於基泰民宅塌陷案已事隔半年，部分損鄰戶反映家裡仍出現下沉、水管疑被擠壓破裂漏水、磁磚脫落等，議員陳怡君也提出三大訴求，包括賠償會議應公開透明，並有法務局等人在場維護住戶權益及釋疑；另針對損鄰金額及項目有疑義的，應重新鑑定；並要求給予精神補償費用，補償損鄰受災戶。

陳怡君也喊話市府官員，應同理心、苦民所苦，應該將心比心捍衛受災戶權益。並要每年都在永安國小投票的大直人蔣萬安，施政不應墨守成規畫地自限，應拿出市長的魄力，讓市民「萬事安心」。

蔣萬安昨天也重申，基泰大直民宅塌陷案，他的態度一直都非常堅定、且一貫，就是確保受災戶及周遭住戶的權益，強力要求基泰要負起一切該負的責任，他的立場不會改變。市府在基泰事件發生之後，針對損鄰機制檢討，並且提出六大改革方案即刻上路，同樣也請三大技師公會協助進行整體的鑑定。