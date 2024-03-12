囤房稅2.0 自住戶減稅 北市卻增多

中央修正「房屋稅條例」（即囤房稅2.0）7月上路，單一自住房屋稅率從1.2%調降為1%，但因北市現有稅率僅0.6%，當全台單一自住民眾普遍減稅時，北市卻有21.2萬戶受災加稅，每戶每年平均增加395元。北市府規畫分4年逐年取消稅基折減，市長蔣萬安說，會設法將衝擊和影響降到最低，最快4月開會、5月公告，7月上路。

北市單一自住房屋稅基4年後不再打折，財政部賦稅署昨回應，北市府採緩步回升，可理解是為了兼顧納稅人權益，希望北市府未來能積極落實所提方案。

蔣萬安說，去年底中央完成房屋稅條例修法，市府可以理解中央要推動囤房稅2.0，但站在北市府立場，須考量許多台北市民可能受到衝擊，因受影響的人都是自住戶，居住權也應被確保，所以市府持續和中央溝通，將修法後對房屋自住的市民衝擊和影響降到最低。

北市財政局長胡曉嵐說，囤房稅2.0通過前，納稅人持3戶住家以下都是課1.2%房屋稅，考量北市多屬高價，單一自住1戶2300萬元房屋和3戶2300萬元房屋納稅能力不同，卻適用相同稅率，造成不公平，決定調整。

胡曉嵐說，北市2020年針對單一自住戶提高稅基折減率為50%，因此1.2%稅率降為0.6%，補足當時法規不足，如今中央修法調降為1%，補法律規範不足。

財政局研議從2025年至2028年逐年恢復稅基，逐年調整為0.7%、0.8%、0.9%、1%，最後不再折減，每年每戶平均約增395元房屋稅，約21.2萬戶受影響，市庫平均每年增8500萬稅收。

胡曉嵐表示，稅基屬於地方權責，只要報中央備查即可，因此，逐年緩步恢復稅基不再折減措施，經北市不動產評價委員會開會討論，決議後市府公告就能實施。

賦稅署官員指出，目前僅是北市釋出初步方向，要看最後委員會討論結果，送來的方案財政部會審慎檢視。

據了解，除了北市，台南也透過稅基打折為單一自住戶降稅，但台南打折後，稅率約1%，與修法後的單一自住稅率一致，影響不大。