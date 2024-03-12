謝政達任工策會總幹事 李德維接掌文化基金會

新北市長侯友宜選後回歸市政，外界持續關注市府小內閣布局，前副市長、侯友宜競選辦公室副執行長謝政達下一步出爐，昨就任新北市工商發展投資策進會總幹事。前立委、侯競辦組織部副召集人李德維，獲聘成為新北市文化基金會董事長。

新北市府小內閣人事牽動2026接班布局，侯核心幕僚張其強2月初卸任國民黨副秘書長，重回市府副祕書長一職，目前三位副市長、三名副祕書長人數已補足。

謝政達處理總統大選收尾工作告一段落後，農曆年期間回花蓮老家一周，陪父親、花蓮前縣長謝深山到荖溪游泳，享受天倫之樂。謝有律師資格，一度傳出要重操律師本業，如今確定重出江湖，謝接棒許炳崑，成為新北市工策會新任總幹事。

謝政達昨受訪表示，對新挑戰將全力以赴，延續為新北市打拚的精神與態度，為新北拚招商、拚經濟發展。

另，李德維獲聘成為新北市文化基金會董事長，該基金會前身為財團法人台北縣文化基金會，1988年成立，以推廣新北市社會教育與藝術文化、促進文化平權為理念。

李德維在侯友宜競選總統期間，擔任組織部門副召集人，扮演重要攻擊手角色，他昨天人在美國，暫無法得知回應。